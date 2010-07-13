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تكرار انقطاع الكهرباء يزعج أهالي المحافظات الجبلية بجازان

"العيدابي" أكثر المناطق تضرراً ومطالب بإيجاد الحلول

تشهد المحافظات الجبلية بمنطقة جازان انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالحلول، إلا أن الأمر يتكرر، ولا يزال يؤرق الأهالي في محافظات المنطقة.

وكان لمحافظة العيدابي النصيب الأكبر من الانقطاع، حيث شهدت، السبت الماضي، انقطاعاً للكهرباء عن بعض أحياء المحافظة لأكثر من ١٠ مرات متتالية، حيث يتم فصل التيار الكهربائي وإعادة تشغيله في فترات متقاربة؛ وهو ما يعرّض الأجهزة الكهربائية للتلف، كما انقطعت الكهرباء في نفس اليوم لأكثر من 5 ساعات، كما أنه خلال الفترة الأخيرة لا يكاد يمر شهر إلا وتنقطع فيه الكهرباء.

وخلال الأيام الماضية، عانت محافظة فيفاء من بعض الانقطاعات وضعف التيار الكهربائي، وغالباً ما يتزامن الانقطاع مع هطول الأمطار.

وطالب الأهالي بإيجاد حلول جذرية؛ خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وتواصلت "سبق" مع الشركة السعودية للكهرباء، السبت الماضي؛ لأخذ إيضاح عن أسباب الانقطاعات، ووعدت الشركة بالرد، إلا أن الصحيفة لم تتلقَّ أي رد حتى نشر هذا الخبر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تكرار انقطاع الكهرباء يزعج أهالي المحافظات الجبلية بجازان
سبق

تشهد المحافظات الجبلية بمنطقة جازان انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالحلول، إلا أن الأمر يتكرر، ولا يزال يؤرق الأهالي في محافظات المنطقة.

وكان لمحافظة العيدابي النصيب الأكبر من الانقطاع، حيث شهدت، السبت الماضي، انقطاعاً للكهرباء عن بعض أحياء المحافظة لأكثر من ١٠ مرات متتالية، حيث يتم فصل التيار الكهربائي وإعادة تشغيله في فترات متقاربة؛ وهو ما يعرّض الأجهزة الكهربائية للتلف، كما انقطعت الكهرباء في نفس اليوم لأكثر من 5 ساعات، كما أنه خلال الفترة الأخيرة لا يكاد يمر شهر إلا وتنقطع فيه الكهرباء.

وخلال الأيام الماضية، عانت محافظة فيفاء من بعض الانقطاعات وضعف التيار الكهربائي، وغالباً ما يتزامن الانقطاع مع هطول الأمطار.

وطالب الأهالي بإيجاد حلول جذرية؛ خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وتواصلت "سبق" مع الشركة السعودية للكهرباء، السبت الماضي؛ لأخذ إيضاح عن أسباب الانقطاعات، ووعدت الشركة بالرد، إلا أن الصحيفة لم تتلقَّ أي رد حتى نشر هذا الخبر.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
05:08 PM

تكرار انقطاع الكهرباء يزعج أهالي المحافظات الجبلية بجازان

"العيدابي" أكثر المناطق تضرراً ومطالب بإيجاد الحلول

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
2
953

تشهد المحافظات الجبلية بمنطقة جازان انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالحلول، إلا أن الأمر يتكرر، ولا يزال يؤرق الأهالي في محافظات المنطقة.

وكان لمحافظة العيدابي النصيب الأكبر من الانقطاع، حيث شهدت، السبت الماضي، انقطاعاً للكهرباء عن بعض أحياء المحافظة لأكثر من ١٠ مرات متتالية، حيث يتم فصل التيار الكهربائي وإعادة تشغيله في فترات متقاربة؛ وهو ما يعرّض الأجهزة الكهربائية للتلف، كما انقطعت الكهرباء في نفس اليوم لأكثر من 5 ساعات، كما أنه خلال الفترة الأخيرة لا يكاد يمر شهر إلا وتنقطع فيه الكهرباء.

وخلال الأيام الماضية، عانت محافظة فيفاء من بعض الانقطاعات وضعف التيار الكهربائي، وغالباً ما يتزامن الانقطاع مع هطول الأمطار.

وطالب الأهالي بإيجاد حلول جذرية؛ خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وتواصلت "سبق" مع الشركة السعودية للكهرباء، السبت الماضي؛ لأخذ إيضاح عن أسباب الانقطاعات، ووعدت الشركة بالرد، إلا أن الصحيفة لم تتلقَّ أي رد حتى نشر هذا الخبر.

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