النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دلني" يجمع 100 مستشار ومستشارة بأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.. الأربعاء

فرصة أمام الراغبين لتأسيس المشاريع وتطويرها

حدد مركز "دلني" للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، موعداً مهماً يلتقي به أصحاب المشاريع والرواد الجدد بـ100 مستشار ومستشارة مجاناً؛ بهدف الإجابة عن استفسارات "البزنس"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في قاعة الفريدة للمؤتمرات الموافق 22 يناير، من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة.

وستكون الاستشارات حول 12 مجالاً وتخصصاً هي: التسويق والمبيعات، جودة الحياة، الصناعة، التقنية، العقار، القانون، التمويل والاستثمار، الابتكار وريادة الأعمال، التعليم والتدريب، المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، التخطيط والعمليات.

وتأتي الفرصة سانحة أمام الشباب والشابات لتطوير الأعمال القائمة، معالجة الأعمال المتعثرة، وتأسيس المشاريع الجديدة.

مركز دلني للأعمال بنك التنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دلني" يجمع 100 مستشار ومستشارة بأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.. الأربعاء
سبق

حدد مركز "دلني" للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، موعداً مهماً يلتقي به أصحاب المشاريع والرواد الجدد بـ100 مستشار ومستشارة مجاناً؛ بهدف الإجابة عن استفسارات "البزنس"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في قاعة الفريدة للمؤتمرات الموافق 22 يناير، من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة.

وستكون الاستشارات حول 12 مجالاً وتخصصاً هي: التسويق والمبيعات، جودة الحياة، الصناعة، التقنية، العقار، القانون، التمويل والاستثمار، الابتكار وريادة الأعمال، التعليم والتدريب، المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، التخطيط والعمليات.

وتأتي الفرصة سانحة أمام الشباب والشابات لتطوير الأعمال القائمة، معالجة الأعمال المتعثرة، وتأسيس المشاريع الجديدة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
04:43 PM

"دلني" يجمع 100 مستشار ومستشارة بأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.. الأربعاء

فرصة أمام الراغبين لتأسيس المشاريع وتطويرها

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
459

حدد مركز "دلني" للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، موعداً مهماً يلتقي به أصحاب المشاريع والرواد الجدد بـ100 مستشار ومستشارة مجاناً؛ بهدف الإجابة عن استفسارات "البزنس"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في قاعة الفريدة للمؤتمرات الموافق 22 يناير، من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة.

وستكون الاستشارات حول 12 مجالاً وتخصصاً هي: التسويق والمبيعات، جودة الحياة، الصناعة، التقنية، العقار، القانون، التمويل والاستثمار، الابتكار وريادة الأعمال، التعليم والتدريب، المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، التخطيط والعمليات.

وتأتي الفرصة سانحة أمام الشباب والشابات لتطوير الأعمال القائمة، معالجة الأعمال المتعثرة، وتأسيس المشاريع الجديدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,072
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,506
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,140

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة