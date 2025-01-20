"دلني" يجمع 100 مستشار ومستشارة بأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.. الأربعاء

فرصة أمام الراغبين لتأسيس المشاريع وتطويرها

حدد مركز "دلني" للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، موعداً مهماً يلتقي به أصحاب المشاريع والرواد الجدد بـ100 مستشار ومستشارة مجاناً؛ بهدف الإجابة عن استفسارات "البزنس"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في قاعة الفريدة للمؤتمرات الموافق 22 يناير، من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة.

وستكون الاستشارات حول 12 مجالاً وتخصصاً هي: التسويق والمبيعات، جودة الحياة، الصناعة، التقنية، العقار، القانون، التمويل والاستثمار، الابتكار وريادة الأعمال، التعليم والتدريب، المالية والمحاسبة، الموارد البشرية، التخطيط والعمليات.

وتأتي الفرصة سانحة أمام الشباب والشابات لتطوير الأعمال القائمة، معالجة الأعمال المتعثرة، وتأسيس المشاريع الجديدة.