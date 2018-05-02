مفاهيم "الأمن السيبراني" يرصدها الخبراء في جناح المملكة بـ"أبوظبي للكتاب"

"عبدالجبار" أكد أن السعودية تواكب أحدث وسائل التأمين الرقمية ضمن رؤية 2030

عرّف المستشار الاستراتيجي الدكتور مازن عبدالجبار "الأمن السيبراني" بأنه: عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الوصول غير المصرح به، وسوء الاستغلال، وسرقة المعلومات الإلكترونية، وتشويه الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف حماية وحفظ وضمان توافر واستمرارية عمل نظُم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.



جاء ذلك خلال ندوة أقامها الصالون الثقافي لجناح المملكة العربية السعودية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في ختام فعالياته، عن "الأمن السيبراني.. مفاهيم وتطبيقات"، التي شارك فيها كلٌّ من: المستشار الاستراتيجي الدكتور مازن عبدالجبار من السعودية، والخبير الأمني العقيد محمد الزعابي من الإمارات، وأدارها مدير الشؤون الثقافية والمشرف على الجناح السعودي الدكتور محمد المسعودي، الذي كان قد بدأها بأهمية "الأمن السيبراني"، واستحداثه لدى الدول الحريصة على مستقبل أوطانها، ولاسيما أن الزمن المتسارع والثورة التقنية الهائلة تحتاج من يقف "أمنًا" ضد جموحها، وإن كان مفهومه الاصطلاحي لا زال غير واضح لدى الرأي العام.



وأشار "عبدالجبار" إلى أن الأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد، ولاسيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا يتجزَّأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول، وكلمة أمن سيبراني، هي تعريب لكلمة cyper security، فكلمة cyper هي مرتبطة في الأساس بأجهزة الكمبيوتر والمحمول؛ أي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأضاف "عبدالجبار": أن المملكة أصدرت أمرًا ملكيًّا بإنشاء هيئة باسم "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني"، ترتبط بمقام خادم الحرمين الشريفين، ما يثبت أن المملكة تواكب أحدث وسائل التأمين الرقمية، كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030 بتطوير البنية التحتية الرقمية وأمنها معًا، وبذلك السعودية سنَّت قوانين قوية، وتتم متابعة تطبيقها بقوة فيما يتعلق بكل وسائل التواصل الاجتماعي.



وتابع: من الخطوات الجيدة في المملكة إنشاء "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني"، برئاسة معالي المستشار سعود القحطاني، ويتحمَّل هذا الاتحاد اليوم مسؤولية توعية ثلاثين مليون مواطن يعيشون على أرض المملكة من خطر الأمن السيبراني، ومن مهام الاتحاد: تأهيل الشباب السعودي، ومن هذا المنطلق أقول: إن الاتحاد السعودي فتح مجالاً لكل من يمتلك من الشباب السعودي خبرة أو لديه معلومة أو هواية أو أفكار أو مقترحات لخدمة البلد في هذا الموضوع.

وتحدث العقيد محمد الزعابي عن الجريمة الإلكترونية مؤكدًا أن الجريمة التقليدية تختلف عن الجريمة الإلكترونية في أن الأولى لها أركانها المادية والمعنوية المعروفة وظروفها ومكانها وزمانها، أما الجريمة الإلكترونية فهي أقرب ما تكون إلى جريمة معنوية؛ حيث تُرتكب هذه الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني وهو عالم افتراضي متشابك ومتداخل في أنحاء الكرة الأرضية قاطبة.



وضرب "الزعابي" مثلاً بتنظيم "القاعدة" و"داعش" واستغلالهما للتكنولوجيا؛ إذ إن هذه التنظيمات تعتمد على ثمانين في المائة من المخزون المعلوماتي من خلال المواقع الإلكترونية، ويجندها بشكل رئيس في استقطاب وتعبئة وتجنيد إرهابيين جدد، وأيضًا يستخدمها كمصدر أساسي للتخطيط للعمليات الإرهابية والتنسيق بين الإرهابيين الذين سيقومون بتنفيذها.



ولفت "الزعابي" إلى أن كل هذه الجرائم التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية من خلال استغلالها التكنولوجيا يتطلب منا وعيًا وحذرًا وإدراكًا ويقظةً وتحصينًا لأبنائنا.



وأكد "الزعابي" في نهاية كلمته أن الدول لا تُلام على ما تتخذه من إجراءات صارمة، وقد رأينا العام الماضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مركز مكافحة الإرهاب أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ترامب، ورأينا حجم هذا المركز؛ الأمر الذي يدل على أن هناك حربًا وأن الدول يجب أن تكون حازمة في تعاطيها مع هذا، وبالنهاية علينا أن نحافظ على الوطن ونحفظ المواطن.