النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مفاهيم "الأمن السيبراني" يرصدها الخبراء في جناح المملكة بـ"أبوظبي للكتاب"

"عبدالجبار" أكد أن السعودية تواكب أحدث وسائل التأمين الرقمية ضمن رؤية 2030

عرّف المستشار الاستراتيجي الدكتور مازن عبدالجبار "الأمن السيبراني" بأنه: عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الوصول غير المصرح به، وسوء الاستغلال، وسرقة المعلومات الإلكترونية، وتشويه الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف حماية وحفظ وضمان توافر واستمرارية عمل نظُم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.


جاء ذلك خلال ندوة أقامها الصالون الثقافي لجناح المملكة العربية السعودية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في ختام فعالياته، عن "الأمن السيبراني.. مفاهيم وتطبيقات"، التي شارك فيها كلٌّ من: المستشار الاستراتيجي الدكتور مازن عبدالجبار من السعودية، والخبير الأمني العقيد محمد الزعابي من الإمارات، وأدارها مدير الشؤون الثقافية والمشرف على الجناح السعودي الدكتور محمد المسعودي، الذي كان قد بدأها بأهمية "الأمن السيبراني"، واستحداثه لدى الدول الحريصة على مستقبل أوطانها، ولاسيما أن الزمن المتسارع والثورة التقنية الهائلة تحتاج من يقف "أمنًا" ضد جموحها، وإن كان مفهومه الاصطلاحي لا زال غير واضح لدى الرأي العام.

وأشار "عبدالجبار" إلى أن الأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد، ولاسيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا يتجزَّأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول، وكلمة أمن سيبراني، هي تعريب لكلمة cyper security، فكلمة cyper هي مرتبطة في الأساس بأجهزة الكمبيوتر والمحمول؛ أي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف "عبدالجبار": أن المملكة أصدرت أمرًا ملكيًّا بإنشاء هيئة باسم "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني"، ترتبط بمقام خادم الحرمين الشريفين، ما يثبت أن المملكة تواكب أحدث وسائل التأمين الرقمية، كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030 بتطوير البنية التحتية الرقمية وأمنها معًا، وبذلك السعودية سنَّت قوانين قوية، وتتم متابعة تطبيقها بقوة فيما يتعلق بكل وسائل التواصل الاجتماعي.


وتابع: من الخطوات الجيدة في المملكة إنشاء "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني"، برئاسة معالي المستشار سعود القحطاني، ويتحمَّل هذا الاتحاد اليوم مسؤولية توعية ثلاثين مليون مواطن يعيشون على أرض المملكة من خطر الأمن السيبراني، ومن مهام الاتحاد: تأهيل الشباب السعودي، ومن هذا المنطلق أقول: إن الاتحاد السعودي فتح مجالاً لكل من يمتلك من الشباب السعودي خبرة أو لديه معلومة أو هواية أو أفكار أو مقترحات لخدمة البلد في هذا الموضوع.

وتحدث العقيد محمد الزعابي عن الجريمة الإلكترونية مؤكدًا أن الجريمة التقليدية تختلف عن الجريمة الإلكترونية في أن الأولى لها أركانها المادية والمعنوية المعروفة وظروفها ومكانها وزمانها، أما الجريمة الإلكترونية فهي أقرب ما تكون إلى جريمة معنوية؛ حيث تُرتكب هذه الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني وهو عالم افتراضي متشابك ومتداخل في أنحاء الكرة الأرضية قاطبة.


وضرب "الزعابي" مثلاً بتنظيم "القاعدة" و"داعش" واستغلالهما للتكنولوجيا؛ إذ إن هذه التنظيمات تعتمد على ثمانين في المائة من المخزون المعلوماتي من خلال المواقع الإلكترونية، ويجندها بشكل رئيس في استقطاب وتعبئة وتجنيد إرهابيين جدد، وأيضًا يستخدمها كمصدر أساسي للتخطيط للعمليات الإرهابية والتنسيق بين الإرهابيين الذين سيقومون بتنفيذها.

ولفت "الزعابي" إلى أن كل هذه الجرائم التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية من خلال استغلالها التكنولوجيا يتطلب منا وعيًا وحذرًا وإدراكًا ويقظةً وتحصينًا لأبنائنا.


وأكد "الزعابي" في نهاية كلمته أن الدول لا تُلام على ما تتخذه من إجراءات صارمة، وقد رأينا العام الماضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مركز مكافحة الإرهاب أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ترامب، ورأينا حجم هذا المركز؛ الأمر الذي يدل على أن هناك حربًا وأن الدول يجب أن تكون حازمة في تعاطيها مع هذا، وبالنهاية علينا أن نحافظ على الوطن ونحفظ المواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مفاهيم "الأمن السيبراني" يرصدها الخبراء في جناح المملكة بـ"أبوظبي للكتاب"
سبق

عرّف المستشار الاستراتيجي الدكتور مازن عبدالجبار "الأمن السيبراني" بأنه: عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الوصول غير المصرح به، وسوء الاستغلال، وسرقة المعلومات الإلكترونية، وتشويه الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف حماية وحفظ وضمان توافر واستمرارية عمل نظُم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.


جاء ذلك خلال ندوة أقامها الصالون الثقافي لجناح المملكة العربية السعودية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في ختام فعالياته، عن "الأمن السيبراني.. مفاهيم وتطبيقات"، التي شارك فيها كلٌّ من: المستشار الاستراتيجي الدكتور مازن عبدالجبار من السعودية، والخبير الأمني العقيد محمد الزعابي من الإمارات، وأدارها مدير الشؤون الثقافية والمشرف على الجناح السعودي الدكتور محمد المسعودي، الذي كان قد بدأها بأهمية "الأمن السيبراني"، واستحداثه لدى الدول الحريصة على مستقبل أوطانها، ولاسيما أن الزمن المتسارع والثورة التقنية الهائلة تحتاج من يقف "أمنًا" ضد جموحها، وإن كان مفهومه الاصطلاحي لا زال غير واضح لدى الرأي العام.

وأشار "عبدالجبار" إلى أن الأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد، ولاسيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا يتجزَّأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول، وكلمة أمن سيبراني، هي تعريب لكلمة cyper security، فكلمة cyper هي مرتبطة في الأساس بأجهزة الكمبيوتر والمحمول؛ أي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف "عبدالجبار": أن المملكة أصدرت أمرًا ملكيًّا بإنشاء هيئة باسم "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني"، ترتبط بمقام خادم الحرمين الشريفين، ما يثبت أن المملكة تواكب أحدث وسائل التأمين الرقمية، كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030 بتطوير البنية التحتية الرقمية وأمنها معًا، وبذلك السعودية سنَّت قوانين قوية، وتتم متابعة تطبيقها بقوة فيما يتعلق بكل وسائل التواصل الاجتماعي.


وتابع: من الخطوات الجيدة في المملكة إنشاء "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني"، برئاسة معالي المستشار سعود القحطاني، ويتحمَّل هذا الاتحاد اليوم مسؤولية توعية ثلاثين مليون مواطن يعيشون على أرض المملكة من خطر الأمن السيبراني، ومن مهام الاتحاد: تأهيل الشباب السعودي، ومن هذا المنطلق أقول: إن الاتحاد السعودي فتح مجالاً لكل من يمتلك من الشباب السعودي خبرة أو لديه معلومة أو هواية أو أفكار أو مقترحات لخدمة البلد في هذا الموضوع.

وتحدث العقيد محمد الزعابي عن الجريمة الإلكترونية مؤكدًا أن الجريمة التقليدية تختلف عن الجريمة الإلكترونية في أن الأولى لها أركانها المادية والمعنوية المعروفة وظروفها ومكانها وزمانها، أما الجريمة الإلكترونية فهي أقرب ما تكون إلى جريمة معنوية؛ حيث تُرتكب هذه الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني وهو عالم افتراضي متشابك ومتداخل في أنحاء الكرة الأرضية قاطبة.


وضرب "الزعابي" مثلاً بتنظيم "القاعدة" و"داعش" واستغلالهما للتكنولوجيا؛ إذ إن هذه التنظيمات تعتمد على ثمانين في المائة من المخزون المعلوماتي من خلال المواقع الإلكترونية، ويجندها بشكل رئيس في استقطاب وتعبئة وتجنيد إرهابيين جدد، وأيضًا يستخدمها كمصدر أساسي للتخطيط للعمليات الإرهابية والتنسيق بين الإرهابيين الذين سيقومون بتنفيذها.

ولفت "الزعابي" إلى أن كل هذه الجرائم التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية من خلال استغلالها التكنولوجيا يتطلب منا وعيًا وحذرًا وإدراكًا ويقظةً وتحصينًا لأبنائنا.


وأكد "الزعابي" في نهاية كلمته أن الدول لا تُلام على ما تتخذه من إجراءات صارمة، وقد رأينا العام الماضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مركز مكافحة الإرهاب أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ترامب، ورأينا حجم هذا المركز؛ الأمر الذي يدل على أن هناك حربًا وأن الدول يجب أن تكون حازمة في تعاطيها مع هذا، وبالنهاية علينا أن نحافظ على الوطن ونحفظ المواطن.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
09:58 PM

مفاهيم "الأمن السيبراني" يرصدها الخبراء في جناح المملكة بـ"أبوظبي للكتاب"

"عبدالجبار" أكد أن السعودية تواكب أحدث وسائل التأمين الرقمية ضمن رؤية 2030

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
1,594

عرّف المستشار الاستراتيجي الدكتور مازن عبدالجبار "الأمن السيبراني" بأنه: عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الوصول غير المصرح به، وسوء الاستغلال، وسرقة المعلومات الإلكترونية، وتشويه الاتصالات والمعلومات التي تحتويها، وذلك بهدف حماية وحفظ وضمان توافر واستمرارية عمل نظُم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.


جاء ذلك خلال ندوة أقامها الصالون الثقافي لجناح المملكة العربية السعودية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في ختام فعالياته، عن "الأمن السيبراني.. مفاهيم وتطبيقات"، التي شارك فيها كلٌّ من: المستشار الاستراتيجي الدكتور مازن عبدالجبار من السعودية، والخبير الأمني العقيد محمد الزعابي من الإمارات، وأدارها مدير الشؤون الثقافية والمشرف على الجناح السعودي الدكتور محمد المسعودي، الذي كان قد بدأها بأهمية "الأمن السيبراني"، واستحداثه لدى الدول الحريصة على مستقبل أوطانها، ولاسيما أن الزمن المتسارع والثورة التقنية الهائلة تحتاج من يقف "أمنًا" ضد جموحها، وإن كان مفهومه الاصطلاحي لا زال غير واضح لدى الرأي العام.

وأشار "عبدالجبار" إلى أن الأمن السيبراني هو سلاح استراتيجي بيد الحكومات والأفراد، ولاسيما أن الحرب السيبرانية أصبحت جزءًا لا يتجزَّأ من التكتيكات الحديثة للحروب والهجمات بين الدول، وكلمة أمن سيبراني، هي تعريب لكلمة cyper security، فكلمة cyper هي مرتبطة في الأساس بأجهزة الكمبيوتر والمحمول؛ أي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف "عبدالجبار": أن المملكة أصدرت أمرًا ملكيًّا بإنشاء هيئة باسم "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني"، ترتبط بمقام خادم الحرمين الشريفين، ما يثبت أن المملكة تواكب أحدث وسائل التأمين الرقمية، كجزء من أهداف رؤية السعودية 2030 بتطوير البنية التحتية الرقمية وأمنها معًا، وبذلك السعودية سنَّت قوانين قوية، وتتم متابعة تطبيقها بقوة فيما يتعلق بكل وسائل التواصل الاجتماعي.


وتابع: من الخطوات الجيدة في المملكة إنشاء "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني"، برئاسة معالي المستشار سعود القحطاني، ويتحمَّل هذا الاتحاد اليوم مسؤولية توعية ثلاثين مليون مواطن يعيشون على أرض المملكة من خطر الأمن السيبراني، ومن مهام الاتحاد: تأهيل الشباب السعودي، ومن هذا المنطلق أقول: إن الاتحاد السعودي فتح مجالاً لكل من يمتلك من الشباب السعودي خبرة أو لديه معلومة أو هواية أو أفكار أو مقترحات لخدمة البلد في هذا الموضوع.

وتحدث العقيد محمد الزعابي عن الجريمة الإلكترونية مؤكدًا أن الجريمة التقليدية تختلف عن الجريمة الإلكترونية في أن الأولى لها أركانها المادية والمعنوية المعروفة وظروفها ومكانها وزمانها، أما الجريمة الإلكترونية فهي أقرب ما تكون إلى جريمة معنوية؛ حيث تُرتكب هذه الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني وهو عالم افتراضي متشابك ومتداخل في أنحاء الكرة الأرضية قاطبة.


وضرب "الزعابي" مثلاً بتنظيم "القاعدة" و"داعش" واستغلالهما للتكنولوجيا؛ إذ إن هذه التنظيمات تعتمد على ثمانين في المائة من المخزون المعلوماتي من خلال المواقع الإلكترونية، ويجندها بشكل رئيس في استقطاب وتعبئة وتجنيد إرهابيين جدد، وأيضًا يستخدمها كمصدر أساسي للتخطيط للعمليات الإرهابية والتنسيق بين الإرهابيين الذين سيقومون بتنفيذها.

ولفت "الزعابي" إلى أن كل هذه الجرائم التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية من خلال استغلالها التكنولوجيا يتطلب منا وعيًا وحذرًا وإدراكًا ويقظةً وتحصينًا لأبنائنا.


وأكد "الزعابي" في نهاية كلمته أن الدول لا تُلام على ما تتخذه من إجراءات صارمة، وقد رأينا العام الماضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يفتتح مركز مكافحة الإرهاب أثناء زيارة الرئيس الأمريكي ترامب، ورأينا حجم هذا المركز؛ الأمر الذي يدل على أن هناك حربًا وأن الدول يجب أن تكون حازمة في تعاطيها مع هذا، وبالنهاية علينا أن نحافظ على الوطن ونحفظ المواطن.

شارك برأيك
72
468

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,479
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,213
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,222
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,345

كاريكاتير

#القبض_علي_جاسوس_قطري_باليمن

المقالات

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

(القدية) وخطوة نحو الجنوب!!

أحمد الحربي
انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة