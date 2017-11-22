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مدرب "بوهانج ": تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري أمام الهلال.. واللاعب "سين": تعرفنا على المنافس أكثر

خلال المؤتمر الصحفي  الخاص بالنهائي الآسيوي

قال مدرب فريق بوهانج الكوري، قبل لقاء الهلال السعودي المرتقب، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 في العاصمة السعودية الرياض: " نحن متحمسون جداً للقاء، وأنا كلاعب سابق عشت التجربة الفوز بالبطولة، والشعور داخل غرفة الملابس جميل جداً لأننا تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري.

وأضاف "كيم " خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين: "نحن جاهزون للقاء وأنا واثق من فريقي، وتطورنا كفريق وتجاوزنا بعض المعوقات التي واجهتنا بالبطولة، واللعب على أرض الهلال سيشكل ضغطًا علينا.

وعن الغيابات في صفوف الفريق قال "كيم ": هذا السؤال تكرر كثيراً هذا الموسم، فلم نلعب مباراة هذا الموسم بكامل اللاعبين لذلك نحن متعودون على الغيابات.
من جانبه امتدح لاعب بوهانغ "سين جي هو" فريق الهلال قائلاً : "الهلال من أفضل الفرق في آسيا، وله تاريخ كبير. وقبل البطولة لم أكن أعرف عن الهلال الكثير، لكن تجهيزاتنا للمباراة جعلتنا نعرف الهلال أكثر والذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم".


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مدرب "بوهانج ": تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري أمام الهلال.. واللاعب "سين": تعرفنا على المنافس أكثر
سبق

قال مدرب فريق بوهانج الكوري، قبل لقاء الهلال السعودي المرتقب، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 في العاصمة السعودية الرياض: " نحن متحمسون جداً للقاء، وأنا كلاعب سابق عشت التجربة الفوز بالبطولة، والشعور داخل غرفة الملابس جميل جداً لأننا تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري.

وأضاف "كيم " خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين: "نحن جاهزون للقاء وأنا واثق من فريقي، وتطورنا كفريق وتجاوزنا بعض المعوقات التي واجهتنا بالبطولة، واللعب على أرض الهلال سيشكل ضغطًا علينا.

وعن الغيابات في صفوف الفريق قال "كيم ": هذا السؤال تكرر كثيراً هذا الموسم، فلم نلعب مباراة هذا الموسم بكامل اللاعبين لذلك نحن متعودون على الغيابات.
من جانبه امتدح لاعب بوهانغ "سين جي هو" فريق الهلال قائلاً : "الهلال من أفضل الفرق في آسيا، وله تاريخ كبير. وقبل البطولة لم أكن أعرف عن الهلال الكثير، لكن تجهيزاتنا للمباراة جعلتنا نعرف الهلال أكثر والذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم".


22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
04:03 PM

مدرب "بوهانج ": تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري أمام الهلال.. واللاعب "سين": تعرفنا على المنافس أكثر

خلال المؤتمر الصحفي  الخاص بالنهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مدرب فريق بوهانج الكوري، قبل لقاء الهلال السعودي المرتقب، غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021 في العاصمة السعودية الرياض: " نحن متحمسون جداً للقاء، وأنا كلاعب سابق عشت التجربة الفوز بالبطولة، والشعور داخل غرفة الملابس جميل جداً لأننا تعبنا حتى وصلنا للنهائي القاري.

وأضاف "كيم " خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين: "نحن جاهزون للقاء وأنا واثق من فريقي، وتطورنا كفريق وتجاوزنا بعض المعوقات التي واجهتنا بالبطولة، واللعب على أرض الهلال سيشكل ضغطًا علينا.

وعن الغيابات في صفوف الفريق قال "كيم ": هذا السؤال تكرر كثيراً هذا الموسم، فلم نلعب مباراة هذا الموسم بكامل اللاعبين لذلك نحن متعودون على الغيابات.
من جانبه امتدح لاعب بوهانغ "سين جي هو" فريق الهلال قائلاً : "الهلال من أفضل الفرق في آسيا، وله تاريخ كبير. وقبل البطولة لم أكن أعرف عن الهلال الكثير، لكن تجهيزاتنا للمباراة جعلتنا نعرف الهلال أكثر والذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم".


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