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"المغيري" مديرًا لمستشفى عفيف

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، د. حسن بن علي الشهراني، قرارًا إداريًا، يقضي بتكليف الأخصائي أول، عبدالله بن عبيد المغيري، مديراً لمستشفى عفيف.

وقدم مدير مستشفى عفيف العام شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقه، وثمن توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بضرورة الاستمرار في خدمة المحافظة والأهالي، وتقديم كافة ما يمكن تقديمة لرعاية المرضى والمراجعين، مؤكداً عزمه على خدمة الوطن والمواطن، والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسؤولين في وزارة الصحة.

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"المغيري" مديرًا لمستشفى عفيف
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، د. حسن بن علي الشهراني، قرارًا إداريًا، يقضي بتكليف الأخصائي أول، عبدالله بن عبيد المغيري، مديراً لمستشفى عفيف.

وقدم مدير مستشفى عفيف العام شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقه، وثمن توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بضرورة الاستمرار في خدمة المحافظة والأهالي، وتقديم كافة ما يمكن تقديمة لرعاية المرضى والمراجعين، مؤكداً عزمه على خدمة الوطن والمواطن، والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسؤولين في وزارة الصحة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
03:32 PM

"المغيري" مديرًا لمستشفى عفيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، د. حسن بن علي الشهراني، قرارًا إداريًا، يقضي بتكليف الأخصائي أول، عبدالله بن عبيد المغيري، مديراً لمستشفى عفيف.

وقدم مدير مستشفى عفيف العام شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقه، وثمن توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بضرورة الاستمرار في خدمة المحافظة والأهالي، وتقديم كافة ما يمكن تقديمة لرعاية المرضى والمراجعين، مؤكداً عزمه على خدمة الوطن والمواطن، والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسؤولين في وزارة الصحة.

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