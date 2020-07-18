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قيادة أمن الحج تعقد مؤتمرات صحفية عن الخطط التنظيمية لموسم الحج

تبدأ من مساء غد الأحد

تعقد قيادة أمن الحج بالأمن العام، بدءاً من يوم غد الأحد، عدداً من المؤتمرات الصحفية لشرح خططها وتنظيماتها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام بموسم حج هذا العام 1441هـ، وذلك بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي يتم عقده عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الاحد، تسليط الضوء على الخطط الأمنية بمداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة قيادة قوات الجوازات.

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قيادة أمن الحج تعقد مؤتمرات صحفية عن الخطط التنظيمية لموسم الحج
سبق

تعقد قيادة أمن الحج بالأمن العام، بدءاً من يوم غد الأحد، عدداً من المؤتمرات الصحفية لشرح خططها وتنظيماتها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام بموسم حج هذا العام 1441هـ، وذلك بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي يتم عقده عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الاحد، تسليط الضوء على الخطط الأمنية بمداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة قيادة قوات الجوازات.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
07:54 PM

قيادة أمن الحج تعقد مؤتمرات صحفية عن الخطط التنظيمية لموسم الحج

تبدأ من مساء غد الأحد

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,833

تعقد قيادة أمن الحج بالأمن العام، بدءاً من يوم غد الأحد، عدداً من المؤتمرات الصحفية لشرح خططها وتنظيماتها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام بموسم حج هذا العام 1441هـ، وذلك بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمكة المكرمة.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي يتم عقده عند الساعة الرابعة مساء يوم غد الاحد، تسليط الضوء على الخطط الأمنية بمداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة قيادة قوات الجوازات.

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