أفضل 10 تطبيقات تُحَمِّلها على هاتف "آيفون" في 2021

طرحت شركة "أبل" الأمريكية خلال عام 2021 الجاري، عددًا من هواتف "آيفون" الجديدة؛ ولكن تَزَامن معها وجود عدد هائل من التطبيقات الجديدة المميزة.

ويقدم موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أفضل 10 تطبيقات موجودة على هواتف "آيفون" يمكن تحميلها قبل نهاية 2021.

وجاءت هذه القائمة على النحو التالي:

1- SPARK MAIL

يعتبر خيارًّا بسيطًا وقويًّا ومجانيًّا لإدارة كافة حسابات بريدك الإلكتروني على مختلف المنصات، ويُسمح كذلك بتبديل الإشعارات الذكية بين حسابات البريد سواء على "أبل ميل" أو "جيميل" أو "مايكروسوفت أوتلوك"، ومتوافق أيضًا مع الخدمات السحابية "وان درايف" و"دروب بوكس".

2- TODOIST

يمنح هذا التطبيق خيارات أوسع لوضع الملاحظات اليومية، التي تفيدك في ضمان تنفيذ كل المهام المنوطة بك على مدار اليوم، كما أنه مرتبط بكافة تطبيقات الملاحظات الأخرى التي يمكنها أن تمنحك تنبيهات على حاسبك وهاتفك وساعتك الذكية.

3- PLANTA

واحد من أهم تطبيقات الحفاظ على النباتات إذا كنت تهتم برعايتها؛ فهو يتحقق لك من مستويات رطوبة التربة كل يوم، ويساعدك في الحفاظ عليها نامية وعلى قيد الحياة مهما اختلفت ظروف الطقس، ويقدم لك مختلف أنواع النصائح لرعايتها سواء داخل المنزل أو خارجه.

4- STRAVA

مع تحميل تطبيق سترافا لن تحتاج إلى جهاز تعقُّب للياقة البدنية أو ساعة ذكية؛ لأنه يرصد لك كل تلك المهام عبر هاتفك، ويدعم مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل ركوب الدراجة والجري والمشي، ويقيس تقدم لياقتك البدنية بمنتهى الدقة.

5- YNAB

يضبط لك هذا التطبيق ميزانيتك الشهرية وكيفية إنفاقك، وينظم عمليات ادخارك للمستقبل، ولكن التطبيق باشتراك بين 98.99 دولارًا سنويًّا أو 14.99 دولارًا شهريًّا، ويمنحك نسخة تجريبية لمدة 34 يومًا.

6- LIBBY

ينظم هذا التطبيق اتصالك بمختلف المكتبات الموجودة في منطقتك لاستعارة الكتب أو شرائها، ويوجد عليه أيضًا عدد هائل من الكتب والمجلات والكتب الصوتية لتصفحها مجانًا، كما أنه متوافق للعمل مع أجهزة "كنديل" أو أنظمة "كار بلاي" للسيارات.

7- TODY

يُعلِمُك هذا التطبيق بسهولة، بوقت تنظيف مختلف الأجهزة والأدوات في منزلك، وكيفية فعل ذلك، وتنظيم الأعمال المنزلية حسب الغرفة، وكذلك إسناد المهام لأفراد العائلة أو زملائك في العمل، ويمكن تحميل التطبيق مقابل 6.99 دولارات تُدفع مرة واحدة فقط.

8- 1PASSWORD

يدير لك هذا التطبيق كافة كلمات المرور التي تستخدمها في مختلف التطبيقات، ويتوافق أيضًا مع ساعات "أبل ووتش" الذكية، ويتوافق مع بصمة الأصابع وتقنية "فيس آي دي"؛ مما يجعله خيارًا مثاليًّا لإدارة كلمات المرور بهاتف "آيفون".

9- CALM

لو كنت ترغب في وقت هادئ تبتعد فيه عن توتر يوم عمل عصيب، وتحتاج إلى التأمل والاسترخاء؛ يوفر لك هذا التطبيق الراحة اللازمة، بسرد عدد من المقطوعات الموسيقية الهادئة أو حتى قصص النوم المميزة والمجانية أيضًا.

10- SPLITWISE

يقدم لك التطبيق سجلًّا دائمًا لكل المال الذي تَدين به لأصدقائك وعائلتك وزملائك، ويوفر لك بشكل مجاني تقسيمات تلقائية للفواتير والنفقات المتكررة؛ بحيث يمكنك ضبط ميزانيتك الشهرية بصورة أفضل بكثير.