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حصيلة إصابات "كورونا" في إيران تتخطى المليونين .. وخبراء يدعون لإغلاق العاصمة

رقم قياسي غير مسبوق في الحالات اليومية

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران رسمياً عتبة المليونين، اليوم (الخميس)، بينما سجل عدد الإصابات اليومية رقمًا قياسيًا في ما وصفته مسؤولة بأنه ارتفاع فائق السرعة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن سجلت البلاد رسميًا 22586 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو عدد قياسي جديد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن إيران سلجت أيضًا 185 وفاة متصلة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 63884.

ومع هذا الارتفاع في الإصابات في إيران، دعا بعض الخبراء الصحيين إلى إغلاق العاصمة طهران لاحتواء الموجة الرابعة من وباء "كوفيد-19".

وإيران البلد الأكثر تضررًا بالوباء في الشرق الأوسط، ويعزو المسؤولون هذا الارتفاع الأخير في الإصابات إلى الرحلات التي جرت الشهر الماضي مع عطلة عيد النوروز بين 18 مارس و2 أبريل وتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء.

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حصيلة إصابات "كورونا" في إيران تتخطى المليونين .. وخبراء يدعون لإغلاق العاصمة
سبق

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران رسمياً عتبة المليونين، اليوم (الخميس)، بينما سجل عدد الإصابات اليومية رقمًا قياسيًا في ما وصفته مسؤولة بأنه ارتفاع فائق السرعة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن سجلت البلاد رسميًا 22586 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو عدد قياسي جديد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن إيران سلجت أيضًا 185 وفاة متصلة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 63884.

ومع هذا الارتفاع في الإصابات في إيران، دعا بعض الخبراء الصحيين إلى إغلاق العاصمة طهران لاحتواء الموجة الرابعة من وباء "كوفيد-19".

وإيران البلد الأكثر تضررًا بالوباء في الشرق الأوسط، ويعزو المسؤولون هذا الارتفاع الأخير في الإصابات إلى الرحلات التي جرت الشهر الماضي مع عطلة عيد النوروز بين 18 مارس و2 أبريل وتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
05:46 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في إيران تتخطى المليونين .. وخبراء يدعون لإغلاق العاصمة

رقم قياسي غير مسبوق في الحالات اليومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران رسمياً عتبة المليونين، اليوم (الخميس)، بينما سجل عدد الإصابات اليومية رقمًا قياسيًا في ما وصفته مسؤولة بأنه ارتفاع فائق السرعة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، أن سجلت البلاد رسميًا 22586 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو عدد قياسي جديد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أن إيران سلجت أيضًا 185 وفاة متصلة بـ"كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 63884.

ومع هذا الارتفاع في الإصابات في إيران، دعا بعض الخبراء الصحيين إلى إغلاق العاصمة طهران لاحتواء الموجة الرابعة من وباء "كوفيد-19".

وإيران البلد الأكثر تضررًا بالوباء في الشرق الأوسط، ويعزو المسؤولون هذا الارتفاع الأخير في الإصابات إلى الرحلات التي جرت الشهر الماضي مع عطلة عيد النوروز بين 18 مارس و2 أبريل وتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء.

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