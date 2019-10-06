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"السيسي" في ذكرى أكتوبر: الحرب تُشن حالياً على الروح المعنوية للشعوب

قال: تستهدف إثارة الشك والخوف وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك شعب بلاده.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 46 عامًا على نصر أكتوبر اليوم، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها ووصل إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأوضح أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.

وشدد الرئيس المصري على أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، مشيرًا إلى تكاتف الشعب المصري مع قواته المسلحة، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ذكرى حرب أكتوبر

الرئيسية/ أخبار العالم

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"السيسي" في ذكرى أكتوبر: الحرب تُشن حالياً على الروح المعنوية للشعوب
سبق

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك شعب بلاده.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 46 عامًا على نصر أكتوبر اليوم، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها ووصل إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأوضح أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.

وشدد الرئيس المصري على أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، مشيرًا إلى تكاتف الشعب المصري مع قواته المسلحة، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:20 PM

"السيسي" في ذكرى أكتوبر: الحرب تُشن حالياً على الروح المعنوية للشعوب

قال: تستهدف إثارة الشك والخوف وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسسات بلاده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تتعرض لأمواج عاتية يأتي أغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دومًا أمام صلابة وتماسك شعب بلاده.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 46 عامًا على نصر أكتوبر اليوم، إنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها ووصل إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل إلى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة.

وأوضح أن هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ.

وشدد الرئيس المصري على أن السادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، مشيرًا إلى تكاتف الشعب المصري مع قواته المسلحة، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.

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