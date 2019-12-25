أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف بن محمد السبيّل، أن الأحكام العادلة ضد المتورطين بقتل الصحافي جمال خاشقجي، والتي صدرت في بيان النيابة العامة (الحكم الابتدائي الاثنين الماضي)؛ تثبت بشكل قاطع لا يدع مجالًا للشك أن المملكة دولة عدالة وقانون. وأضاف السبيّل أن المملكة تسيرُ بخطى واثقة في محاسبة كل مقصر أو متجاوز، بحزم يحفظ الحقوق، ونزاهة تُغلق نوافذ التشكيك في وجه كل من حاول الإساءة للمملكة أو استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية مغرضة، ويردم تلك المهاترات والاتهامات الحاقدة التي توظّف لأغراض ومصالح باطلة، تحت إرادة سياسية عالية وفت بمعاقبة المتورطين في القضية.

مستشار قانوني: الأحكام ضد المتورطين بقتل خاشقجي تثبت أن المملكة دولة عدالة عبدالله الراجحي سبق 2019-12-25 أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف بن محمد السبيّل، أن الأحكام العادلة ضد المتورطين بقتل الصحافي جمال خاشقجي، والتي صدرت في بيان النيابة العامة (الحكم الابتدائي الاثنين الماضي)؛ تثبت بشكل قاطع لا يدع مجالًا للشك أن المملكة دولة عدالة وقانون.



وأضاف السبيّل أن المملكة تسيرُ بخطى واثقة في محاسبة كل مقصر أو متجاوز، بحزم يحفظ الحقوق، ونزاهة تُغلق نوافذ التشكيك في وجه كل من حاول الإساءة للمملكة أو استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية مغرضة، ويردم تلك المهاترات والاتهامات الحاقدة التي توظّف لأغراض ومصالح باطلة، تحت إرادة سياسية عالية وفت بمعاقبة المتورطين في القضية.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 05:05 PM

مستشار قانوني: الأحكام ضد المتورطين بقتل خاشقجي تثبت أن المملكة دولة عدالة "السبيّل": السعودية تسيرُ بخطى واثقة في محاسبة كل مقصر أو متجاوز





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أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف بن محمد السبيّل، أن الأحكام العادلة ضد المتورطين بقتل الصحافي جمال خاشقجي، والتي صدرت في بيان النيابة العامة (الحكم الابتدائي الاثنين الماضي)؛ تثبت بشكل قاطع لا يدع مجالًا للشك أن المملكة دولة عدالة وقانون.



وأضاف السبيّل أن المملكة تسيرُ بخطى واثقة في محاسبة كل مقصر أو متجاوز، بحزم يحفظ الحقوق، ونزاهة تُغلق نوافذ التشكيك في وجه كل من حاول الإساءة للمملكة أو استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية مغرضة، ويردم تلك المهاترات والاتهامات الحاقدة التي توظّف لأغراض ومصالح باطلة، تحت إرادة سياسية عالية وفت بمعاقبة المتورطين في القضية.