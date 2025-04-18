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بدء سريان الإغلاق الكامل.. االسودان: 30 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

بينها 27 حالة في ولاية الخرطوم

قالت وزارة الصحة السودانية، إنه تم تسجيل 30 حالة إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مع بدء اليوم سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ21 يوماً في ولاية الخرطوم.

وأوردت التقارير أن حالات الإصابة بالفيروس هي 27 حالة في ولاية الخرطوم من محليات الولاية السبع، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين.

بينما بلغت حالات الإصابة في الولايات السودانية الأخرى 3 حالات (حالتان من ولاية النيل الأبيض وحالة واحدة من ولاية الجزيرة).. أما الوفيات الأربع فهي لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في السودان منذ بداية الوباء إلى 66، و10 وفيات، توزعت على الشكل الآتي:61 حالة إصابة من ولاية الخرطوم وحدها، و5 حالات من ولايات نهر النيل.

فيروس كورونا الجديد

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بدء سريان الإغلاق الكامل.. االسودان: 30 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة السودانية، إنه تم تسجيل 30 حالة إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مع بدء اليوم سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ21 يوماً في ولاية الخرطوم.

وأوردت التقارير أن حالات الإصابة بالفيروس هي 27 حالة في ولاية الخرطوم من محليات الولاية السبع، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين.

بينما بلغت حالات الإصابة في الولايات السودانية الأخرى 3 حالات (حالتان من ولاية النيل الأبيض وحالة واحدة من ولاية الجزيرة).. أما الوفيات الأربع فهي لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في السودان منذ بداية الوباء إلى 66، و10 وفيات، توزعت على الشكل الآتي:61 حالة إصابة من ولاية الخرطوم وحدها، و5 حالات من ولايات نهر النيل.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
10:41 AM

بدء سريان الإغلاق الكامل.. االسودان: 30 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا

بينها 27 حالة في ولاية الخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة السودانية، إنه تم تسجيل 30 حالة إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مع بدء اليوم سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ21 يوماً في ولاية الخرطوم.

وأوردت التقارير أن حالات الإصابة بالفيروس هي 27 حالة في ولاية الخرطوم من محليات الولاية السبع، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين.

بينما بلغت حالات الإصابة في الولايات السودانية الأخرى 3 حالات (حالتان من ولاية النيل الأبيض وحالة واحدة من ولاية الجزيرة).. أما الوفيات الأربع فهي لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في السودان منذ بداية الوباء إلى 66، و10 وفيات، توزعت على الشكل الآتي:61 حالة إصابة من ولاية الخرطوم وحدها، و5 حالات من ولايات نهر النيل.

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