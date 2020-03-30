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أمريكا توافق على استخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بكورونا

رغم تحذير البعض من أنها تحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث قبيل اعتمادها

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لكورونا، وهما عقاران مضادان للملاريا.

وأكدت وزارة الصحة الأميركية، في بيان اليوم الاثنين، أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف "هذه العلاجات" للمرضى باستثناء كبار السن المصابين بكوفيد 19، والذين يعالجون في المستشفيات بجرعات محددة إلى حين يتم التأكد من التجارب السريرية أمان العلاج على كبار السن .

وجاء ذلك على الرغم من تأكيد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مراراً خلال المؤتمرات الصحافية اليومية التي تجري في البيت الأبيض حول مستجدات فيروس كورونا، أن الأدوية التي توصف لعلاج مرض الملاريا تحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث قبيل اعتمادها في مكافحة الفيروس المستجد (كوفيد19).

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد أشاد في 24 مارس بهذا العقار، قائلاً إن "هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثر هائل سيكون بمثابة هبة من الله إذا نجح"، فيما حذرت السلطات الصحية الأميركية السكان من معالجة أنفسهم منزليًا بهذه العقارات لخطورتها الشديدة .


ويتلقى حالياً 1100 مريض في مدينة نيويورك العلاج باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في ظل ارتفاع الحالات العالمية إلى ما يزيد عن 700000، وبرزت المدينة كواحدة من النقاط الساخنة للوباء.

فيروس كورونا الجديد

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أمريكا توافق على استخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بكورونا
سبق

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لكورونا، وهما عقاران مضادان للملاريا.

وأكدت وزارة الصحة الأميركية، في بيان اليوم الاثنين، أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف "هذه العلاجات" للمرضى باستثناء كبار السن المصابين بكوفيد 19، والذين يعالجون في المستشفيات بجرعات محددة إلى حين يتم التأكد من التجارب السريرية أمان العلاج على كبار السن .

وجاء ذلك على الرغم من تأكيد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مراراً خلال المؤتمرات الصحافية اليومية التي تجري في البيت الأبيض حول مستجدات فيروس كورونا، أن الأدوية التي توصف لعلاج مرض الملاريا تحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث قبيل اعتمادها في مكافحة الفيروس المستجد (كوفيد19).

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد أشاد في 24 مارس بهذا العقار، قائلاً إن "هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثر هائل سيكون بمثابة هبة من الله إذا نجح"، فيما حذرت السلطات الصحية الأميركية السكان من معالجة أنفسهم منزليًا بهذه العقارات لخطورتها الشديدة .


ويتلقى حالياً 1100 مريض في مدينة نيويورك العلاج باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في ظل ارتفاع الحالات العالمية إلى ما يزيد عن 700000، وبرزت المدينة كواحدة من النقاط الساخنة للوباء.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:47 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:40 PM

أمريكا توافق على استخدام دواء الملاريا لعلاج المصابين بكورونا

رغم تحذير البعض من أنها تحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث قبيل اعتمادها

A A A
خالد علي - الرياض
3
5,427

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على استخدام كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين كعلاج لكورونا، وهما عقاران مضادان للملاريا.

وأكدت وزارة الصحة الأميركية، في بيان اليوم الاثنين، أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف "هذه العلاجات" للمرضى باستثناء كبار السن المصابين بكوفيد 19، والذين يعالجون في المستشفيات بجرعات محددة إلى حين يتم التأكد من التجارب السريرية أمان العلاج على كبار السن .

وجاء ذلك على الرغم من تأكيد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مراراً خلال المؤتمرات الصحافية اليومية التي تجري في البيت الأبيض حول مستجدات فيروس كورونا، أن الأدوية التي توصف لعلاج مرض الملاريا تحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث قبيل اعتمادها في مكافحة الفيروس المستجد (كوفيد19).

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد أشاد في 24 مارس بهذا العقار، قائلاً إن "هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثر هائل سيكون بمثابة هبة من الله إذا نجح"، فيما حذرت السلطات الصحية الأميركية السكان من معالجة أنفسهم منزليًا بهذه العقارات لخطورتها الشديدة .


ويتلقى حالياً 1100 مريض في مدينة نيويورك العلاج باستخدام هيدروكسي كلوروكوين في ظل ارتفاع الحالات العالمية إلى ما يزيد عن 700000، وبرزت المدينة كواحدة من النقاط الساخنة للوباء.

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