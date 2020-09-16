تبوك.. إغلاق مصنع ومستودع للأعلاف لم يطبقوا الاشتراطات المطلوبة
"الغذاء والدواء": ضبط 99 طنًّا من المواد العلفية واستدعاء أصحاب المنشآت
أغلقت #الغذاء_والدواء في #تبوك، مصنعًا ومستودعًا للأعلاف، يمارسون أنشطتهم دون تطبيق اشتراطات التصنيع المطلوبة، إضافة إلى عدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط 99 طنًّا من المواد العلفية، واستدعاء أصحاب المنشآت لاستكمال الإجراءات اللازمة.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
تبوك.. إغلاق مصنع ومستودع للأعلاف لم يطبقوا الاشتراطات المطلوبة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-16
أغلقت #الغذاء_والدواء في #تبوك، مصنعًا ومستودعًا للأعلاف، يمارسون أنشطتهم دون تطبيق اشتراطات التصنيع المطلوبة، إضافة إلى عدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط 99 طنًّا من المواد العلفية، واستدعاء أصحاب المنشآت لاستكمال الإجراءات اللازمة.
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
09:12 AM
تبوك.. إغلاق مصنع ومستودع للأعلاف لم يطبقوا الاشتراطات المطلوبة
"الغذاء والدواء": ضبط 99 طنًّا من المواد العلفية واستدعاء أصحاب المنشآت
أغلقت #الغذاء_والدواء في #تبوك، مصنعًا ومستودعًا للأعلاف، يمارسون أنشطتهم دون تطبيق اشتراطات التصنيع المطلوبة، إضافة إلى عدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط 99 طنًّا من المواد العلفية، واستدعاء أصحاب المنشآت لاستكمال الإجراءات اللازمة.