النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل" تُوقف خدماتها الإلكترونية عن 2704 منشآت لم تصحّح أنشطتها

أبا الخيل: الوزارة تعمل على تنظيم السوق سعياً لإيجاد بيئات عمل سليمة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ عن إيقاف خدمات الوزارة الإلكترونية ورخص العمل عن 2704 منشآت في سوق العمل لم تتجاوب مع حملة تصحيح الأنشطة التي أطلقتها الوزارة أخيراً.

وكانت الوزارة قد قدمت للمنشآت التي تزاول نشاطاً يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة مهلة بتعديل نشاطها إلكترونياً، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعياً إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مؤكداً أن الوزارة توقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وتقوم أيضاً بزيارات تفتيشية ميدانية؛ لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمل" تُوقف خدماتها الإلكترونية عن 2704 منشآت لم تصحّح أنشطتها
سبق

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ عن إيقاف خدمات الوزارة الإلكترونية ورخص العمل عن 2704 منشآت في سوق العمل لم تتجاوب مع حملة تصحيح الأنشطة التي أطلقتها الوزارة أخيراً.

وكانت الوزارة قد قدمت للمنشآت التي تزاول نشاطاً يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة مهلة بتعديل نشاطها إلكترونياً، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعياً إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مؤكداً أن الوزارة توقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وتقوم أيضاً بزيارات تفتيشية ميدانية؛ لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
10:57 AM

"العمل" تُوقف خدماتها الإلكترونية عن 2704 منشآت لم تصحّح أنشطتها

أبا الخيل: الوزارة تعمل على تنظيم السوق سعياً لإيجاد بيئات عمل سليمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,920

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ عن إيقاف خدمات الوزارة الإلكترونية ورخص العمل عن 2704 منشآت في سوق العمل لم تتجاوب مع حملة تصحيح الأنشطة التي أطلقتها الوزارة أخيراً.

وكانت الوزارة قد قدمت للمنشآت التي تزاول نشاطاً يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة مهلة بتعديل نشاطها إلكترونياً، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعياً إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مؤكداً أن الوزارة توقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وتقوم أيضاً بزيارات تفتيشية ميدانية؛ لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,551
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,453
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,028
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,633

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة