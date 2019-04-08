الحكومة السودانية تكشف حصيلة قتلى احتجاجات اليومين الماضيين

2496 متظاهرًا اعتقلوا في الخرطوم

أفاد وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة، أمام البرلمان اليوم (الاثنين)، بأن ستة أشخاص قتلوا في العاصمة الخرطوم خلال الاحتجاجات التي جرت على مدى يومي السبت والأحد، بينما قتل شخص آخر في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وأوضح "جمعة" في بيانه، الذي اطلعت "رويترز" على نسخة منه، أن 15 مدنياً و42 من قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاجات.

وأضاف أن 2496 محتجًا اعتقلوا في الخرطوم.