مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يُقرّ تشكيل عدد من الدوائر

خلال جلسة عقدها أمس وتضمنت ندب وترقية عددٍ من القضاة

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن رئيس مجلس القضاء الإداري استهل الجلسة بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس وثمّن لهم ما يُقدِمون من مرئيات حيال ما يُدرج على جدول أعمال المجلس من مواضيع وتقارير للمجلس من مقترحات.

وأشار إلى أن المجلس ناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بشؤون ديوان المظالم والقضاء الإداري مما أُدرج على جدول أعماله من مواضيع، حيث أقر مجلس القضاء الإداري تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية مع ندب وترقية عددٍ من القضاة.