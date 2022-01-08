صدَّر الطائفيون عشقه للعالم فخلَّدَ ذكراهم.. شاهد السليق "وجبة الملوك المفضلة"

اكتسب شهرة.. مع قدوم "المؤسس" وصولًا للملك سلمان.. والأمراء يطلبونه

يعتبر "السليق" ملك المطبخ الطائفي، وبرغم بساطة مكوناتها؛ فإن وجبة السليق لا تقاوم، وهي الخيار الأول لمواجهة الأجواء الباردة.

ويشتهر "السليق الطائفي" بأنه أكلة مميزة على مستوى العالم، ويعتبر أكلة صحية تماماً، يضاف إليها فقط الماء والملح ومرق اللحم.

وبحسب فيديو لـ"الإخبارية"، فقد اكتسبت وجبة "السليق" شهرةً شعبية ورسمية ملوكية، وهو من الأكلات المفضلة لملوك المملكة عند قدومهم للطائف منذ الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي يعتبر من عشاق "السليق"، وكثير من الأمراء يطلبونه بالاسم على طاولة الطعام.

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