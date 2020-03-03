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شاهد بالخرج .. إغلاق محطة وقود بطريق حرض يربك المسافرين والأهالي

"الهديب": 9 محطات أُغلقت لانتهاء المهلة التصحيحية ومتضرّرون: أين توجيه الوزير؟

تسبّب إغلاق محطة وقود على طريق حرض، إلى تعطل عددٍ من المسافرين وتوقف الشاحنات.

وأبدى عددٌ من المسافرين وقائدي الشاحنات وأهالي البادية ومرتادي طريق حرض تذمّرهم من إغلاق بلدية الخرج محطة وقود "أوقاف الملك عبدالعزيز"؛ مشرين إلى أن ذلك تسبّب في إحراجهم وتوقف مركباتهم لنفاد الوقود بها؛ كونها أقرب محطة وقود على المسار نفسه للقادم لمحافظة الخرج؛ تبعد 150 كم.

وأشاروا إلى أن هناك توجيهاً من وزير الشؤون البلدية والقروية أدرك مثل تلك الحالات، ونصّ على ألا يؤثر إغلاق المحطات التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات اللائحة، في تقديم الخدمة على الطريق نفسه.

"سبق" طرحت معاناة المسافرين والأهالي على المتحدث الرسمي لبلدية الخرج تركي الهديب؛ الذي قال إنه تمّ إغلاق 9 محطات بنفس الخصوص، وهو انتهاء المهلة التصحيحية للمحطات، فيما لم يعلق على مراعاة توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية في مثل تلك الحالات، على ألا يؤثر إغلاق المحطات في تقديم الخدمة على الطريق نفسه.

الخرج إغلاق محطة وقود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالخرج .. إغلاق محطة وقود بطريق حرض يربك المسافرين والأهالي
سبق

تسبّب إغلاق محطة وقود على طريق حرض، إلى تعطل عددٍ من المسافرين وتوقف الشاحنات.

وأبدى عددٌ من المسافرين وقائدي الشاحنات وأهالي البادية ومرتادي طريق حرض تذمّرهم من إغلاق بلدية الخرج محطة وقود "أوقاف الملك عبدالعزيز"؛ مشرين إلى أن ذلك تسبّب في إحراجهم وتوقف مركباتهم لنفاد الوقود بها؛ كونها أقرب محطة وقود على المسار نفسه للقادم لمحافظة الخرج؛ تبعد 150 كم.

وأشاروا إلى أن هناك توجيهاً من وزير الشؤون البلدية والقروية أدرك مثل تلك الحالات، ونصّ على ألا يؤثر إغلاق المحطات التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات اللائحة، في تقديم الخدمة على الطريق نفسه.

"سبق" طرحت معاناة المسافرين والأهالي على المتحدث الرسمي لبلدية الخرج تركي الهديب؛ الذي قال إنه تمّ إغلاق 9 محطات بنفس الخصوص، وهو انتهاء المهلة التصحيحية للمحطات، فيما لم يعلق على مراعاة توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية في مثل تلك الحالات، على ألا يؤثر إغلاق المحطات في تقديم الخدمة على الطريق نفسه.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:00 AM

شاهد بالخرج .. إغلاق محطة وقود بطريق حرض يربك المسافرين والأهالي

"الهديب": 9 محطات أُغلقت لانتهاء المهلة التصحيحية ومتضرّرون: أين توجيه الوزير؟

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مسلّم الهواملة - الرياض
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2,917

تسبّب إغلاق محطة وقود على طريق حرض، إلى تعطل عددٍ من المسافرين وتوقف الشاحنات.

وأبدى عددٌ من المسافرين وقائدي الشاحنات وأهالي البادية ومرتادي طريق حرض تذمّرهم من إغلاق بلدية الخرج محطة وقود "أوقاف الملك عبدالعزيز"؛ مشرين إلى أن ذلك تسبّب في إحراجهم وتوقف مركباتهم لنفاد الوقود بها؛ كونها أقرب محطة وقود على المسار نفسه للقادم لمحافظة الخرج؛ تبعد 150 كم.

وأشاروا إلى أن هناك توجيهاً من وزير الشؤون البلدية والقروية أدرك مثل تلك الحالات، ونصّ على ألا يؤثر إغلاق المحطات التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات اللائحة، في تقديم الخدمة على الطريق نفسه.

"سبق" طرحت معاناة المسافرين والأهالي على المتحدث الرسمي لبلدية الخرج تركي الهديب؛ الذي قال إنه تمّ إغلاق 9 محطات بنفس الخصوص، وهو انتهاء المهلة التصحيحية للمحطات، فيما لم يعلق على مراعاة توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية في مثل تلك الحالات، على ألا يؤثر إغلاق المحطات في تقديم الخدمة على الطريق نفسه.

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