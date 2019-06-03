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رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

تعذّر رؤية هلال العيد في سدير.. وأنباء عن رؤيته في تمير.. وترقب لقرار المحكمة العليا

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، مساء اليوم الاثنين وأعلن عن ذلك المرصد الفلكي في المجمعة؛ فيما تراودت أنباء عن رؤيته في تمير، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعذّر رؤية هلال العيد في سدير.. وأنباء عن رؤيته في تمير.. وترقب لقرار المحكمة العليا
سبق

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، مساء اليوم الاثنين وأعلن عن ذلك المرصد الفلكي في المجمعة؛ فيما تراودت أنباء عن رؤيته في تمير، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
06:53 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
10:52 PM

تعذّر رؤية هلال العيد في سدير.. وأنباء عن رؤيته في تمير.. وترقب لقرار المحكمة العليا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
90
140,427

تعذرت رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، مساء اليوم الاثنين وأعلن عن ذلك المرصد الفلكي في المجمعة؛ فيما تراودت أنباء عن رؤيته في تمير، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.

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