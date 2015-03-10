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كورونا يلغي ورشة تدريب للباحثين في الإحصاء السكاني بمكة

الى إشعار آخر لضمان منع انتشار الفيروس

تلقى مراقبو التعداد السكاني إشعارًا بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا انطلاقة اليوم لتدريب الباحثين في العاصمة المقدسة على طريقة التعداد واستخدام التقنية في الإحصاء.

وأوضحت الرسالة أنه تم تأجيل انعقاد ورشة التدريب للباحثين، والتي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء إلى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الاحترازية التي اتخذته الهيئة لضمان منع انتشار فيروس كورونا

الإحصاء السكاني بمكة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا يلغي ورشة تدريب للباحثين في الإحصاء السكاني بمكة
سبق

تلقى مراقبو التعداد السكاني إشعارًا بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا انطلاقة اليوم لتدريب الباحثين في العاصمة المقدسة على طريقة التعداد واستخدام التقنية في الإحصاء.

وأوضحت الرسالة أنه تم تأجيل انعقاد ورشة التدريب للباحثين، والتي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء إلى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الاحترازية التي اتخذته الهيئة لضمان منع انتشار فيروس كورونا

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
05:08 PM

كورونا يلغي ورشة تدريب للباحثين في الإحصاء السكاني بمكة

الى إشعار آخر لضمان منع انتشار الفيروس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
219

تلقى مراقبو التعداد السكاني إشعارًا بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا انطلاقة اليوم لتدريب الباحثين في العاصمة المقدسة على طريقة التعداد واستخدام التقنية في الإحصاء.

وأوضحت الرسالة أنه تم تأجيل انعقاد ورشة التدريب للباحثين، والتي كان من المفترض أن تنطلق اليوم الثلاثاء إلى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الاحترازية التي اتخذته الهيئة لضمان منع انتشار فيروس كورونا

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