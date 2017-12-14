حددت الجمعية الألمانية للتغذية، فترة بين الشهرين الخامس والسابع من عمر الرضيع للبدء في تقديم الأطعمة الصلبة له؛ حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظًا وانتباهًا. وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل؛ حيث ينبغي في البداية تقديم وجبة تتألف من الخضراوات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتألف من الحبوب والفواكه. وأضافت أنه ينبغي تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول تغذية الرضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية بدلًا من السكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وبالنسبة للمشروبات: أوضحت الجمعية أنه ينبغي تعويد الطفل على مشروبات أخرى غير الحليب، عندما يتألف نظامه الغذائي من 3 وجبات صلبة، مشيرة إلى أن الماء هو المشروب الأفضل، في حين لا يجوز تقديم العصير للرضيع.

التوقيت الأنسب لتقديم الأطعمة الصلبة للرضيع.. "الجمعية الألمانية" تحدد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-14 حددت الجمعية الألمانية للتغذية، فترة بين الشهرين الخامس والسابع من عمر الرضيع للبدء في تقديم الأطعمة الصلبة له؛ حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظًا وانتباهًا.



وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل؛ حيث ينبغي في البداية تقديم وجبة تتألف من الخضراوات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتألف من الحبوب والفواكه.



وأضافت أنه ينبغي تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول تغذية الرضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية بدلًا من السكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



وبالنسبة للمشروبات: أوضحت الجمعية أنه ينبغي تعويد الطفل على مشروبات أخرى غير الحليب، عندما يتألف نظامه الغذائي من 3 وجبات صلبة، مشيرة إلى أن الماء هو المشروب الأفضل، في حين لا يجوز تقديم العصير للرضيع.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 12:35 PM

التوقيت الأنسب لتقديم الأطعمة الصلبة للرضيع.. "الجمعية الألمانية" تحدد حددت عدة مراحل مع ضرورة تعويده على مشروبات أخرى غير الحليب





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حددت الجمعية الألمانية للتغذية، فترة بين الشهرين الخامس والسابع من عمر الرضيع للبدء في تقديم الأطعمة الصلبة له؛ حيث يكون الطفل في هذه الفترة أكثر تيقظًا وانتباهًا.



وأوضحت الجمعية أنه ينبغي تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بترتيب معين يتوافق مع التغيرات الفسيولوجية للطفل؛ حيث ينبغي في البداية تقديم وجبة تتألف من الخضراوات واللحم، ثم وجبة تتألف من الحبوب والحليب، وفي الفترة بين الشهرين السابع والثامن يمكن تقديم وجبة تتألف من الحبوب والفواكه.



وأضافت أنه ينبغي تجنب السكر والملح طالما أن الطفل يتناول تغذية الرضع، مشيرة إلى أنه يمكن عند الضرورة استخدام الفواكه للتحلية بدلًا من السكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



وبالنسبة للمشروبات: أوضحت الجمعية أنه ينبغي تعويد الطفل على مشروبات أخرى غير الحليب، عندما يتألف نظامه الغذائي من 3 وجبات صلبة، مشيرة إلى أن الماء هو المشروب الأفضل، في حين لا يجوز تقديم العصير للرضيع.