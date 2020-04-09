دعم السعودية للسلام مستمر طيلة الأزمة اليمنية.. فهل ينتهز الحوثيون وقف إطلاق النار لتحقيقه؟

المملكة حريصة على تجنيب اليمنيين ويلات انتشار وباء كورونا

تمتد جهود السعودية في إحلال السلام بين الفرقاء المتنازعين في اليمن إلى عام 2014، مع بدايات الأزمة التي تفجرت إثر شروع مليشيا الحوثي الإرهابية في التمرد على سلطة الدولة اليمنية، واستيلائها على عدد من المحافظات بما فيها العاصمة صنعاء؛ فمنذ نشوب الأزمة إلى إعلان التحالف العربي مساء أمس وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين؛ لم تتوقف السعودية عن تأييد ودعم كل المحاولات الرامية إلى إطلاق مفاوضات جدية بين أطراف النزاع، تسفر عن الاتفاق على سلام شامل ومستدام بينهم، ومن ضمن تلك المحاولات دعم المملكة دعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى عقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف سبتمبر ٢٠١٨، ودعمها لدعوته الثانية لإجراء مفاوضات بين الأطراف اليمنية في ستوكهولم في ديسمبر ٢٠١٨ التي تمخض عنها اتفاق ستوكهولم، الذي يماطل الحوثيون في تطبيقه إلى اليوم.

فتأييد السعودية وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة أسبوعين؛ يمثل جزءًا من رؤيتها الاستراتيجية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وإنهاء كل الصراعات والنزاعات التي تؤثر على الأمن والسلم الدوليين؛ خصوصًا في إقليم الشرق الأوسط ذي الأهمية الحيوية للمصالح الدولية، كما يعبر عن دورها المحوري في تحقيق السلام على أرض الواقع، وإسهامها في الجهود التي من شأنها إعادة بناء الثقة بين أطراف النزاع في اليمن، وتهيئة الأجواء لبدء مفاوضات لإنهاء الحرب التي مزقت ذلك البلد، الذي تربطه بالمملكة علاقات نوعية خاصة، ويمثل امتدادًا لأمنها القومي؛ فسجل السعودية في إحلال السلام الشامل في اليمن حافل وممتد، وعدم منع العدوان الذي تعرضت له المملكة من قِبَل المتمردين الحوثيين، باستهدافهم الرياض وجازان بالصواريخ الباليستية قبل 11 يومًا فحسب، من تأييد دعوة المبعوث الأممي لليمن لوقف إطلاق النار الشامل؛ لهو أقوى برهان على حرصها على السلام في اليمن، وإسهامها العملي في تحقيقه.

ولا تقتصر أهداف المملكة في تأييد دعوة "غريفيث" لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن، على اهتمامها بوضع نهاية للدمار الذي يتعرض له اليمن على أيدي الحوثيين؛ بل تشمل الأهداف تجنيبه مخاطر ظهور فيروس كورونا المستجد على أراضيه، والتعقيدات الشديدة التي ستواجه جهود مكافحته في ظل استمرار العمليات العسكرية، التي يشنها المتمردون الحوثيون على مختلف الجبهات خصوصًا في محافظات مأرب والجوف والضالع، وجهود السعودية في إبعاد اليمن عن ويلات تفشي الوباء القاتل، جزء من جهودها الدولية في القضاء عليه، والحد من فرص انتشاره لا سيما أن اليمن لا يزال من الدول القلائل في العالم التي لم يغزُها الفيروس المهلك، ويتخوف الجميع من انتقال العدوى إلى أراضيه؛ لما قد يترتب على ذلك من احتمال الانتشار الواسع للفيروس، في ضوء ضعف قدراته الطبية على مكافحته، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.

فالسعودية لم تتوقف يومًا عن بذل ما في وسعها لإحلال السلام في اليمن، ويمثل تأييدها لدعوة المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار الشامل؛ واحدة من الفرص التي أتاحتها وعملت على بلورتها وإنجاحها؛ دعمًا لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وتبقى قيمة تلك الفرصة والآمال المعلقة عليها، مرهونة بجدية المتمردين الحوثيين في انتهازها، وتحملهم لمسؤوليتهم الوطنية تجاه اليمن، ومدى قدرتهم على عدم السماح لإيران بإفساد الاجتماع الذي سيُقعد بينهم وبين الحكومة الشرعية والفريق العسكري الممثل للتحالف العربي، تحت إشراف المبعوث الأممي؛ لبحث مقترحاته حول خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن؛ فهل يضيع الحوثيون الفرصة كما حدث مرارًا من قبلُ أم ينتهزونها ويوظفوها في تحقيق السلام في بلدهم المثخن بويلات الحرب؟ وهل يتجاوبون مع التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا عبر العالم ويتحملون مسؤوليتهم في الحيلولة دون دخوله إلى اليمن؟ .. الأيام المقبلة ستكشف عن موقفهم.