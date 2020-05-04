86 إصابة جديدة بكورونا في السودان

وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 678 حالة

سجّل السودان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم، أن إجمالي الإصابات في السودان ارتفع إلى 678 حالة؛ بينها 41 وفاة، مشيرة إلى تماثل 9 حالات للشفاء؛ ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 61.