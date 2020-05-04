86 إصابة جديدة بكورونا في السودان
وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 678 حالة
سجّل السودان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم، أن إجمالي الإصابات في السودان ارتفع إلى 678 حالة؛ بينها 41 وفاة، مشيرة إلى تماثل 9 حالات للشفاء؛ ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 61.
السودان
فيروس كورونا الجديد
86 إصابة جديدة بكورونا في السودان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-04
سجّل السودان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم، أن إجمالي الإصابات في السودان ارتفع إلى 678 حالة؛ بينها 41 وفاة، مشيرة إلى تماثل 9 حالات للشفاء؛ ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 61.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:13 AM
86 إصابة جديدة بكورونا في السودان
وزارة الصحة: الإجمالي ارتفع إلى 678 حالة
سجّل السودان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم، أن إجمالي الإصابات في السودان ارتفع إلى 678 حالة؛ بينها 41 وفاة، مشيرة إلى تماثل 9 حالات للشفاء؛ ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 61.