النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كراتين" من الورق على الرؤوس..الهند تبتكر تجربة غريبة لمنع الغش بالاختبارات

بعضهم اعتبرها "عبقرية" وآخرون يرونها معاملة غير "إنسانية" للطلاب

واقعة غريبة وطريفة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور طلاب إحدى الكليات الخاصة في ولاية كارناتاكا الهندية أثناء أدائهم لامتحان الكيمياء وهم يرتدون على رؤوسهم صناديق من الورق.

وفي التفاصيل كما أوردتها سكاي نيوز فقد هرع المسؤولون الإقليميون في ولاية كارناتاكا إلى كلية بهاغات التمهيدية للجامعة للشكوى من المعاملة "اللاإنسانية" للطلاب.

وكشف مسؤولون بالكلية أنهم أجروا التجربة لمنع الغش، فيما أشاروا إلى أن الطلاب أعطوا موافقتهم، وحتى أحضروا صناديقهم الخاصة.

من جانب آخر وفي سياق متصل قال مدير الكلية، إم بي ساتيش، إن "التجربة كانت اختيارية، وبعض الطلاب جربوها وبعضهم لم يفعل ذلك، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب لم يرتدوا الصناديق على رؤوسهم، وأن أعضاء هيئة التدريس طلبوا من جميع الطلاب خلع الصناديق بعد ساعة من بدء الامتحان.

إلى هذا أوضحت الكلية أنها أجرت التجربة الغريبة بعد استخدامها في ولاية بيهار الهندية، حيث تمت الإشادة بها باعتبارها عبقرية، فيما تم استخدام الطريقة نفسها الشهر الماضي بمدرسة ثانوية في المكسيك.

الهند كارناتاكا كلية بهاغات التمهيدية للجامعة

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كراتين" من الورق على الرؤوس..الهند تبتكر تجربة غريبة لمنع الغش بالاختبارات
سبق

واقعة غريبة وطريفة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور طلاب إحدى الكليات الخاصة في ولاية كارناتاكا الهندية أثناء أدائهم لامتحان الكيمياء وهم يرتدون على رؤوسهم صناديق من الورق.

وفي التفاصيل كما أوردتها سكاي نيوز فقد هرع المسؤولون الإقليميون في ولاية كارناتاكا إلى كلية بهاغات التمهيدية للجامعة للشكوى من المعاملة "اللاإنسانية" للطلاب.

وكشف مسؤولون بالكلية أنهم أجروا التجربة لمنع الغش، فيما أشاروا إلى أن الطلاب أعطوا موافقتهم، وحتى أحضروا صناديقهم الخاصة.

من جانب آخر وفي سياق متصل قال مدير الكلية، إم بي ساتيش، إن "التجربة كانت اختيارية، وبعض الطلاب جربوها وبعضهم لم يفعل ذلك، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب لم يرتدوا الصناديق على رؤوسهم، وأن أعضاء هيئة التدريس طلبوا من جميع الطلاب خلع الصناديق بعد ساعة من بدء الامتحان.

إلى هذا أوضحت الكلية أنها أجرت التجربة الغريبة بعد استخدامها في ولاية بيهار الهندية، حيث تمت الإشادة بها باعتبارها عبقرية، فيما تم استخدام الطريقة نفسها الشهر الماضي بمدرسة ثانوية في المكسيك.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:10 PM

"كراتين" من الورق على الرؤوس..الهند تبتكر تجربة غريبة لمنع الغش بالاختبارات

بعضهم اعتبرها "عبقرية" وآخرون يرونها معاملة غير "إنسانية" للطلاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
34,902

واقعة غريبة وطريفة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور طلاب إحدى الكليات الخاصة في ولاية كارناتاكا الهندية أثناء أدائهم لامتحان الكيمياء وهم يرتدون على رؤوسهم صناديق من الورق.

وفي التفاصيل كما أوردتها سكاي نيوز فقد هرع المسؤولون الإقليميون في ولاية كارناتاكا إلى كلية بهاغات التمهيدية للجامعة للشكوى من المعاملة "اللاإنسانية" للطلاب.

وكشف مسؤولون بالكلية أنهم أجروا التجربة لمنع الغش، فيما أشاروا إلى أن الطلاب أعطوا موافقتهم، وحتى أحضروا صناديقهم الخاصة.

من جانب آخر وفي سياق متصل قال مدير الكلية، إم بي ساتيش، إن "التجربة كانت اختيارية، وبعض الطلاب جربوها وبعضهم لم يفعل ذلك، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب لم يرتدوا الصناديق على رؤوسهم، وأن أعضاء هيئة التدريس طلبوا من جميع الطلاب خلع الصناديق بعد ساعة من بدء الامتحان.

إلى هذا أوضحت الكلية أنها أجرت التجربة الغريبة بعد استخدامها في ولاية بيهار الهندية، حيث تمت الإشادة بها باعتبارها عبقرية، فيما تم استخدام الطريقة نفسها الشهر الماضي بمدرسة ثانوية في المكسيك.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,166
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة