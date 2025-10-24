"كراتين" من الورق على الرؤوس..الهند تبتكر تجربة غريبة لمنع الغش بالاختبارات

بعضهم اعتبرها "عبقرية" وآخرون يرونها معاملة غير "إنسانية" للطلاب

واقعة غريبة وطريفة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهور طلاب إحدى الكليات الخاصة في ولاية كارناتاكا الهندية أثناء أدائهم لامتحان الكيمياء وهم يرتدون على رؤوسهم صناديق من الورق.

وفي التفاصيل كما أوردتها سكاي نيوز فقد هرع المسؤولون الإقليميون في ولاية كارناتاكا إلى كلية بهاغات التمهيدية للجامعة للشكوى من المعاملة "اللاإنسانية" للطلاب.

وكشف مسؤولون بالكلية أنهم أجروا التجربة لمنع الغش، فيما أشاروا إلى أن الطلاب أعطوا موافقتهم، وحتى أحضروا صناديقهم الخاصة.

من جانب آخر وفي سياق متصل قال مدير الكلية، إم بي ساتيش، إن "التجربة كانت اختيارية، وبعض الطلاب جربوها وبعضهم لم يفعل ذلك، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب لم يرتدوا الصناديق على رؤوسهم، وأن أعضاء هيئة التدريس طلبوا من جميع الطلاب خلع الصناديق بعد ساعة من بدء الامتحان.

إلى هذا أوضحت الكلية أنها أجرت التجربة الغريبة بعد استخدامها في ولاية بيهار الهندية، حيث تمت الإشادة بها باعتبارها عبقرية، فيما تم استخدام الطريقة نفسها الشهر الماضي بمدرسة ثانوية في المكسيك.