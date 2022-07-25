المملكة تستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو

أكد وقوف السعودية مع الأشقاء وتضامنها ضد جميع أشكال العنف

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً للجرحى سرعة الشفاء، مؤكداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.