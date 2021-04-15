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"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلافاً لفيديو الزحام الكبير.. صور رسمية تظهر انسيابية بمركز لقاحات "أم القرى"

التجمع الصحي بمكة: ساعات العمل تمتد ١٨ ساعة في رمضان ووفق الاحترازات

نشر التجمع الصحي في مكة المكرمة ،صوراً من داخل مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى أظهرت الانسيابية العالية والتنظيم داخل المركز، على خلاف ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من زحام كبير في مركز اللقاحات بالجامعة.

وأظهر التجمع الصحي في مكة، من خلال الصور التي وثّقها من داخل مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى؛ التنظيم والإنسيابية العالية في مركز لقاحات ‎كورونا بجامعة أم القرى، لافتاً إلى أن ساعات العمل تمتد لـ ١٨ ساعة يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وفق الإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة.

وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية؛ لم يتم توضيح تداعياته من قبل الجهة المختصة، يظهر زحاماً كبيراً في مركز اللقاحات بالجامعة - بحسب المتداول.

التجمع الصحي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلافاً لفيديو الزحام الكبير.. صور رسمية تظهر انسيابية بمركز لقاحات "أم القرى"
سبق

نشر التجمع الصحي في مكة المكرمة ،صوراً من داخل مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى أظهرت الانسيابية العالية والتنظيم داخل المركز، على خلاف ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من زحام كبير في مركز اللقاحات بالجامعة.

وأظهر التجمع الصحي في مكة، من خلال الصور التي وثّقها من داخل مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى؛ التنظيم والإنسيابية العالية في مركز لقاحات ‎كورونا بجامعة أم القرى، لافتاً إلى أن ساعات العمل تمتد لـ ١٨ ساعة يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وفق الإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة.

وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية؛ لم يتم توضيح تداعياته من قبل الجهة المختصة، يظهر زحاماً كبيراً في مركز اللقاحات بالجامعة - بحسب المتداول.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
12:55 PM

خلافاً لفيديو الزحام الكبير.. صور رسمية تظهر انسيابية بمركز لقاحات "أم القرى"

التجمع الصحي بمكة: ساعات العمل تمتد ١٨ ساعة في رمضان ووفق الاحترازات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,894

نشر التجمع الصحي في مكة المكرمة ،صوراً من داخل مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى أظهرت الانسيابية العالية والتنظيم داخل المركز، على خلاف ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي من زحام كبير في مركز اللقاحات بالجامعة.

وأظهر التجمع الصحي في مكة، من خلال الصور التي وثّقها من داخل مركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى؛ التنظيم والإنسيابية العالية في مركز لقاحات ‎كورونا بجامعة أم القرى، لافتاً إلى أن ساعات العمل تمتد لـ ١٨ ساعة يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وفق الإجراءات الاحترازية في مواجهة الجائحة.

وكان مقطع فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية؛ لم يتم توضيح تداعياته من قبل الجهة المختصة، يظهر زحاماً كبيراً في مركز اللقاحات بالجامعة - بحسب المتداول.

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