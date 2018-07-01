هذه الصورة أثارت تعاطفًا واسعًا مع الحيوانات المهددة بالانقراض في أفريقيا

أظهرت أنثى لوحيد القرن تحتضر بسبب صيد غير قانوني

لاقت صورة حديثة في جنوب أفريقيا تعاطفًا واسعًا مع الحيوانات في القارة السمراء، بعدما أظهرت أنثى لوحيد القرن تحتضر بسبب صيد غير قانوني تعرضت له، بغرض انتزاع جزء من قرنها.

وسبق لمسؤولي الحياة البرية في منطقة "إيست تاون" بجنوب أفريقيا، أن أزالوا قرن الحيوان حتى لا يهتم الصيادون به، لكن هذا الردع لم ينجح.

وكان الحيوان الضحية أُمًّا لأربعة من وحيدي القرن، وحاول أحد الصغار أن يقترب من أنثى أخرى بعد رحيل أمه في لحظة مؤثرة وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز".

من جانبها تقول "أييشا كانتر" التي تدير محمية الحيوانات في المنطقة: إن أنثى وحيد القرن التي قتلها الصيادون ليست معرضة للانقراض في الوقت الحالي، لكنها مهددة به بسبب قلة عددها.