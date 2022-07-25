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اليوم ..اختتام دورة "أحسن الحديث" لتحفيظ القرآن بالرياض

تختتم مساء اليوم الخميس دورة أحسن الحديث لتحفيظ القرآن الكريم ومراجعته في دورتها السابعة عشرة لعام ١٤٤٠ هجريًا، في جامع الشيخ عبدالعزيز الفريان رحمه الله مخرج ٢٦ الدائري الغربي.

ويشمل الحفل الختامي تكريم الطلاب بعد أن أمضوا ٢٨ يومًا بمعدل ٨ ساعات لكل يوم.

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اليوم ..اختتام دورة "أحسن الحديث" لتحفيظ القرآن بالرياض
سبق

تختتم مساء اليوم الخميس دورة أحسن الحديث لتحفيظ القرآن الكريم ومراجعته في دورتها السابعة عشرة لعام ١٤٤٠ هجريًا، في جامع الشيخ عبدالعزيز الفريان رحمه الله مخرج ٢٦ الدائري الغربي.

ويشمل الحفل الختامي تكريم الطلاب بعد أن أمضوا ٢٨ يومًا بمعدل ٨ ساعات لكل يوم.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:54 AM

اليوم ..اختتام دورة "أحسن الحديث" لتحفيظ القرآن بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم مساء اليوم الخميس دورة أحسن الحديث لتحفيظ القرآن الكريم ومراجعته في دورتها السابعة عشرة لعام ١٤٤٠ هجريًا، في جامع الشيخ عبدالعزيز الفريان رحمه الله مخرج ٢٦ الدائري الغربي.

ويشمل الحفل الختامي تكريم الطلاب بعد أن أمضوا ٢٨ يومًا بمعدل ٨ ساعات لكل يوم.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

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