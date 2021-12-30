لقاحات كورونا بدول التعاون.. 94 مليون جرعة ونسبة التعافي بالمملكة 97.6%

إجمالي الوفيات خليجياً 19,628 والإصابات المؤكّدة بلغت 2,563,365 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 94 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.6 %.



وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 94,273,291 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,563,365 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,518,881 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,628 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.6%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.3%.