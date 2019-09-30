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"طيران ناس" يبدأ أولى رحلاته من مطار الأحساء الخميس المقبل

بواقع ثلاث رحلات أسبوعية .. والحجز متاح عبر جميع القنوات

نظّمت غرفة محافظة الأحساء لقاءً مفتوحاً عن إطلاق "طيران ناس" رحلاتها المباشرة بين الأحساء وجدة، وبين الأحساء والمدينة المنوّرة لشهر أكتوبر المقبل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية (الخميس والسبت والأحد)، وتبدأ أولى الرحلات الخميس المقبل.

وناقش مسؤولو "طيران ناس" خلال اللقاء، تسيير الرحلات الجديدة والمباشرة، ورغبات وطلبات المسافرين، وتوفير خدمات النقل الجوي لكل أرجاء المملكة، مشيرين إلى مواعيد الرحلات الجديدة، إضافةً إلى جدول الرحلات خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى مارس 2020 الذي سيحدث فيه تغيير في أحد الأيام، حيث ستصبح الرحلات أيام الخميس، والسبت، والأربعاء.

وأشاروا إلى أن "طيران ناس" يتيح إمكانية حجز الرحلات من الأحساء إلى جدة والمدينة المنوّرة أو العكس، من خلال جميع قنوات ‏الحجز لـ "طيران ناس" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقه الخاص للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة أو من خلال وكيل السفر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران ناس" يبدأ أولى رحلاته من مطار الأحساء الخميس المقبل
سبق

نظّمت غرفة محافظة الأحساء لقاءً مفتوحاً عن إطلاق "طيران ناس" رحلاتها المباشرة بين الأحساء وجدة، وبين الأحساء والمدينة المنوّرة لشهر أكتوبر المقبل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية (الخميس والسبت والأحد)، وتبدأ أولى الرحلات الخميس المقبل.

وناقش مسؤولو "طيران ناس" خلال اللقاء، تسيير الرحلات الجديدة والمباشرة، ورغبات وطلبات المسافرين، وتوفير خدمات النقل الجوي لكل أرجاء المملكة، مشيرين إلى مواعيد الرحلات الجديدة، إضافةً إلى جدول الرحلات خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى مارس 2020 الذي سيحدث فيه تغيير في أحد الأيام، حيث ستصبح الرحلات أيام الخميس، والسبت، والأربعاء.

وأشاروا إلى أن "طيران ناس" يتيح إمكانية حجز الرحلات من الأحساء إلى جدة والمدينة المنوّرة أو العكس، من خلال جميع قنوات ‏الحجز لـ "طيران ناس" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقه الخاص للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة أو من خلال وكيل السفر.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
12:12 PM

"طيران ناس" يبدأ أولى رحلاته من مطار الأحساء الخميس المقبل

بواقع ثلاث رحلات أسبوعية .. والحجز متاح عبر جميع القنوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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نظّمت غرفة محافظة الأحساء لقاءً مفتوحاً عن إطلاق "طيران ناس" رحلاتها المباشرة بين الأحساء وجدة، وبين الأحساء والمدينة المنوّرة لشهر أكتوبر المقبل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية (الخميس والسبت والأحد)، وتبدأ أولى الرحلات الخميس المقبل.

وناقش مسؤولو "طيران ناس" خلال اللقاء، تسيير الرحلات الجديدة والمباشرة، ورغبات وطلبات المسافرين، وتوفير خدمات النقل الجوي لكل أرجاء المملكة، مشيرين إلى مواعيد الرحلات الجديدة، إضافةً إلى جدول الرحلات خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى مارس 2020 الذي سيحدث فيه تغيير في أحد الأيام، حيث ستصبح الرحلات أيام الخميس، والسبت، والأربعاء.

وأشاروا إلى أن "طيران ناس" يتيح إمكانية حجز الرحلات من الأحساء إلى جدة والمدينة المنوّرة أو العكس، من خلال جميع قنوات ‏الحجز لـ "طيران ناس" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقه الخاص للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة أو من خلال وكيل السفر.

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