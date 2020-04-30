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جدة.. لجنة دراسة سكن العمالة تكشف على 77 ألف عامل بـ45 مدرسة

لمكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على معالجة الملاحظات ومنع العدوى

تكثف أمانة محافظة جدة، من حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة.

يأتي ذلك ضمن أعمال لجنة دراسة سكن العمالة المشكلة من جهات حكومية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في هذه المجمعات وحمايتهم وسكان جدة من مخاطر انتقال العدوى، ودراسة وضعها والعمل على معالجة ملاحظاتها عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي: إن قطاع البلديات ينفذ حزمة من المبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا، وخصص رابطًا إلكترونيًّا لتسجيل أماكن سكن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات على موقع الأمانة، لتسهيل مهمة الجهات في زيارة الموقع، والتأكد من سلامتهم وتعقيم سكن العمالة، والتزام جميع العمال بكل الإجراءات الاحترازية من قبل الشركة طبقًا لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمالة.

وأضاف أن عدد مجمعات سكن العمالة التي تم حصرها بجدة، حتى الآن، يبلغ عددها ١٤٠٨ مواقع، وتمت زيارة ٣١٨ موقعًا، والكشف على أكثر من ٧٧ ألف عامل.

كما جرى تسكين ٣١١٢ عاملًا في ٤٥ مدرسة حكومية بشكل مؤقت، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمتابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة.

وأشار إلى أن تسجيل مجمعات سكن العمالة، متاحًا في موقع أمانة محافظة جدة، لجميع الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.

أمانة محافظة جدة مجمعات سكن العمالة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. لجنة دراسة سكن العمالة تكشف على 77 ألف عامل بـ45 مدرسة
سبق

تكثف أمانة محافظة جدة، من حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة.

يأتي ذلك ضمن أعمال لجنة دراسة سكن العمالة المشكلة من جهات حكومية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في هذه المجمعات وحمايتهم وسكان جدة من مخاطر انتقال العدوى، ودراسة وضعها والعمل على معالجة ملاحظاتها عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي: إن قطاع البلديات ينفذ حزمة من المبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا، وخصص رابطًا إلكترونيًّا لتسجيل أماكن سكن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات على موقع الأمانة، لتسهيل مهمة الجهات في زيارة الموقع، والتأكد من سلامتهم وتعقيم سكن العمالة، والتزام جميع العمال بكل الإجراءات الاحترازية من قبل الشركة طبقًا لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمالة.

وأضاف أن عدد مجمعات سكن العمالة التي تم حصرها بجدة، حتى الآن، يبلغ عددها ١٤٠٨ مواقع، وتمت زيارة ٣١٨ موقعًا، والكشف على أكثر من ٧٧ ألف عامل.

كما جرى تسكين ٣١١٢ عاملًا في ٤٥ مدرسة حكومية بشكل مؤقت، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمتابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة.

وأشار إلى أن تسجيل مجمعات سكن العمالة، متاحًا في موقع أمانة محافظة جدة، لجميع الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:02 PM

جدة.. لجنة دراسة سكن العمالة تكشف على 77 ألف عامل بـ45 مدرسة

لمكافحة انتشار فيروس كورونا والعمل على معالجة الملاحظات ومنع العدوى

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عبدالله الراجحي - جدة
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3,519

تكثف أمانة محافظة جدة، من حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة.

يأتي ذلك ضمن أعمال لجنة دراسة سكن العمالة المشكلة من جهات حكومية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في هذه المجمعات وحمايتهم وسكان جدة من مخاطر انتقال العدوى، ودراسة وضعها والعمل على معالجة ملاحظاتها عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي: إن قطاع البلديات ينفذ حزمة من المبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا، وخصص رابطًا إلكترونيًّا لتسجيل أماكن سكن العمالة التابعة للشركات والمؤسسات على موقع الأمانة، لتسهيل مهمة الجهات في زيارة الموقع، والتأكد من سلامتهم وتعقيم سكن العمالة، والتزام جميع العمال بكل الإجراءات الاحترازية من قبل الشركة طبقًا لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمالة.

وأضاف أن عدد مجمعات سكن العمالة التي تم حصرها بجدة، حتى الآن، يبلغ عددها ١٤٠٨ مواقع، وتمت زيارة ٣١٨ موقعًا، والكشف على أكثر من ٧٧ ألف عامل.

كما جرى تسكين ٣١١٢ عاملًا في ٤٥ مدرسة حكومية بشكل مؤقت، مؤكدًا أن العمل جارٍ لمتابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة.

وأشار إلى أن تسجيل مجمعات سكن العمالة، متاحًا في موقع أمانة محافظة جدة، لجميع الجهات الحكومية والخاصة للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.

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