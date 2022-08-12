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"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة

المركز ينفذ إجراءات فسح جميع الصادرات والواردات

صدر أمس قرار تعيين المهندس عمار مشعل السلمي، مديراً عاماً للمركز الموحد للعمليات الجمركية في المملكة التابع للهيئة العامة للجمارك.

وعزمت الهيئة العامة للجمارك، على توحيد العمليات الجمركية بدمج جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية تحت سقف واحد في مركز العمليات الجمركية.

ويقوم المركز بمهمة تنفيذ إجراءات الفسح لجميع صادرات وواردات المملكة، إضافة إلى شحنات الترانزيت والتجارة الإلكترونية لجميع المنافذ والعمل مع الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات الفسح البالغ عددها 29 جهة حكومية.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات الهيئة العامة للجمارك الرامية إلى الوصول لمنظومة متكاملة لتقليص وأتمتة إجراءات الفسح ضمن رؤية الهيئة بأن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

المهندس عمار مشعل السلمي الهيئة العامة للجمارك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة
سبق

صدر أمس قرار تعيين المهندس عمار مشعل السلمي، مديراً عاماً للمركز الموحد للعمليات الجمركية في المملكة التابع للهيئة العامة للجمارك.

وعزمت الهيئة العامة للجمارك، على توحيد العمليات الجمركية بدمج جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية تحت سقف واحد في مركز العمليات الجمركية.

ويقوم المركز بمهمة تنفيذ إجراءات الفسح لجميع صادرات وواردات المملكة، إضافة إلى شحنات الترانزيت والتجارة الإلكترونية لجميع المنافذ والعمل مع الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات الفسح البالغ عددها 29 جهة حكومية.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات الهيئة العامة للجمارك الرامية إلى الوصول لمنظومة متكاملة لتقليص وأتمتة إجراءات الفسح ضمن رؤية الهيئة بأن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
02:14 PM

"السلمي" مديراً لمركز العمليات الجمركية بالمملكة

المركز ينفذ إجراءات فسح جميع الصادرات والواردات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر أمس قرار تعيين المهندس عمار مشعل السلمي، مديراً عاماً للمركز الموحد للعمليات الجمركية في المملكة التابع للهيئة العامة للجمارك.

وعزمت الهيئة العامة للجمارك، على توحيد العمليات الجمركية بدمج جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية تحت سقف واحد في مركز العمليات الجمركية.

ويقوم المركز بمهمة تنفيذ إجراءات الفسح لجميع صادرات وواردات المملكة، إضافة إلى شحنات الترانزيت والتجارة الإلكترونية لجميع المنافذ والعمل مع الجهات الحكومية التي تمتلك صلاحيات الفسح البالغ عددها 29 جهة حكومية.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات الهيئة العامة للجمارك الرامية إلى الوصول لمنظومة متكاملة لتقليص وأتمتة إجراءات الفسح ضمن رؤية الهيئة بأن تتبوأ المركز الأول إقليمياً في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

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