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أخطاء شائعة تدمّر بطارية الهاتف الذكي.. تجنبها

خبير: شحن الأجهزة في الصباح أفضل من الليل

توصل خبير في تكنولوجيا الهاتف، إلى أن مستخدم الهاتف الذكي، الذي يتركه يشحن خلال الليل ولا يفصله عن الشحن بعد أن يصل إلى 100%، يقلل من إنتاجية البطارية.

وقال دومينيك شولت، مدير شركة "BatterieIngenieure" الألمانية: إن إنتاجية بطارية الهاتف الذكي تقل بشكل أبطأ عند مستوى شحن يبلغ 30- 5%. في الوقت نفسه، نصح بشحن الأجهزة -على سبيل المثال- في الصباح.

وبحسب مجلة "Business Insider"، تتعرض جميع بطاريات الليثيوم أيون بطريقة أو بأخرى إلى "التقدم في السن"؛ بسبب التغيرات في التركيب الكيميائي؛ وبالتالي لها فترة خدمة محدودة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لاهتمامك ببطارية هاتفك الذكي أي تأثير ملحوظ في حالة تغيير الجهاز كل عامين أو أقل.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الموقع التكنولوجي "Hi- Tech Mail.ru"، دميتري ريابين، "سبوتنيك عربي"، بأن شحن الهاتف الذكي بنسبة 100%، وكذلك تفريغ البطارية بالكامل، يقلل من عمر البطارية.

الهاتف الذكي بطارية الهاتف

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أخطاء شائعة تدمّر بطارية الهاتف الذكي.. تجنبها
سبق

توصل خبير في تكنولوجيا الهاتف، إلى أن مستخدم الهاتف الذكي، الذي يتركه يشحن خلال الليل ولا يفصله عن الشحن بعد أن يصل إلى 100%، يقلل من إنتاجية البطارية.

وقال دومينيك شولت، مدير شركة "BatterieIngenieure" الألمانية: إن إنتاجية بطارية الهاتف الذكي تقل بشكل أبطأ عند مستوى شحن يبلغ 30- 5%. في الوقت نفسه، نصح بشحن الأجهزة -على سبيل المثال- في الصباح.

وبحسب مجلة "Business Insider"، تتعرض جميع بطاريات الليثيوم أيون بطريقة أو بأخرى إلى "التقدم في السن"؛ بسبب التغيرات في التركيب الكيميائي؛ وبالتالي لها فترة خدمة محدودة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لاهتمامك ببطارية هاتفك الذكي أي تأثير ملحوظ في حالة تغيير الجهاز كل عامين أو أقل.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الموقع التكنولوجي "Hi- Tech Mail.ru"، دميتري ريابين، "سبوتنيك عربي"، بأن شحن الهاتف الذكي بنسبة 100%، وكذلك تفريغ البطارية بالكامل، يقلل من عمر البطارية.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
09:37 AM

أخطاء شائعة تدمّر بطارية الهاتف الذكي.. تجنبها

خبير: شحن الأجهزة في الصباح أفضل من الليل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توصل خبير في تكنولوجيا الهاتف، إلى أن مستخدم الهاتف الذكي، الذي يتركه يشحن خلال الليل ولا يفصله عن الشحن بعد أن يصل إلى 100%، يقلل من إنتاجية البطارية.

وقال دومينيك شولت، مدير شركة "BatterieIngenieure" الألمانية: إن إنتاجية بطارية الهاتف الذكي تقل بشكل أبطأ عند مستوى شحن يبلغ 30- 5%. في الوقت نفسه، نصح بشحن الأجهزة -على سبيل المثال- في الصباح.

وبحسب مجلة "Business Insider"، تتعرض جميع بطاريات الليثيوم أيون بطريقة أو بأخرى إلى "التقدم في السن"؛ بسبب التغيرات في التركيب الكيميائي؛ وبالتالي لها فترة خدمة محدودة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون لاهتمامك ببطارية هاتفك الذكي أي تأثير ملحوظ في حالة تغيير الجهاز كل عامين أو أقل.

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الموقع التكنولوجي "Hi- Tech Mail.ru"، دميتري ريابين، "سبوتنيك عربي"، بأن شحن الهاتف الذكي بنسبة 100%، وكذلك تفريغ البطارية بالكامل، يقلل من عمر البطارية.

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