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"الطيران المدني" يكشف عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة

تم تسجيل 55 ألف مواطن من خلال مبادرة العودة الآمنة للمواطنين السعوديين

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة؛ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وتفصيلًا: أسهم الطيران المدني في نقل أكثر من 756.644 ألف مسافر عبر 9758 رحلة من خلال الناقلات الجوية الوطنية، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة في 31 مايو، كما تم تسجيل وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة عبر 6 مطارات بالمملكة، وذلك من خلال مبادرة عودة آمنة للمواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج منذ 5 أبريل 2020 ميلادي.

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"الطيران المدني" يكشف عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة
سبق

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة؛ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وتفصيلًا: أسهم الطيران المدني في نقل أكثر من 756.644 ألف مسافر عبر 9758 رحلة من خلال الناقلات الجوية الوطنية، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة في 31 مايو، كما تم تسجيل وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة عبر 6 مطارات بالمملكة، وذلك من خلال مبادرة عودة آمنة للمواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج منذ 5 أبريل 2020 ميلادي.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
06:24 PM

"الطيران المدني" يكشف عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة

تم تسجيل 55 ألف مواطن من خلال مبادرة العودة الآمنة للمواطنين السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة؛ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وتفصيلًا: أسهم الطيران المدني في نقل أكثر من 756.644 ألف مسافر عبر 9758 رحلة من خلال الناقلات الجوية الوطنية، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة في 31 مايو، كما تم تسجيل وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة عبر 6 مطارات بالمملكة، وذلك من خلال مبادرة عودة آمنة للمواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج منذ 5 أبريل 2020 ميلادي.

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