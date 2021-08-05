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"سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأول

مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليارات

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 12.5 مليار ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليار ريال.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية، إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة؛ علمًا بأنه في النصف الأول من العام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال وفق "الاقتصادية".

كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.6 مليارات ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 2.2 مليار ريال.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأول
سبق

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 12.5 مليار ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليار ريال.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية، إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة؛ علمًا بأنه في النصف الأول من العام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال وفق "الاقتصادية".

كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.6 مليارات ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 2.2 مليار ريال.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
09:02 AM

"سابك" على طريق الأرباح.. 12.5 مليار ريال صافي الأرباح خلال النصف الأول

مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/ 6/ 2021 (ستة أشهر)؛ حيث سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 12.5 مليار ريال، مقابل تسجيلها صافي خسائر خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغت 3.2 مليار ريال.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح خلال الفترة الحالية، إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة؛ علمًا بأنه في النصف الأول من العام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال وفق "الاقتصادية".

كما حققت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 7.6 مليارات ريال خلال الربع الحالي (الربع الثاني)، مقابل صافي خسائر سجلتها الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق بقيمة 2.2 مليار ريال.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,421
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,258
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,160

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