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"أبطال الصحة" والمتطوعون يوعون عابري الطريق السياحي ببني مالك بالوقاية من "كورونا"

نفَّذ مستشفى القريع العام ببني مالك في محافظة ميسان حملة ميدانية بمشاركة عدد من المتطوعين مع "الصحة" للكشف البصري على عابري الخط السياحي عبر نقطة الضبط الأمني بصيادة بني مالك.

"سبق" تابعت الحملة التي تخللتها حملة تعريفية على الأسواق والمحال التجارية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالتزام المنازل خلال ساعات السماح بالخروج، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

يُشار إلى أن مستشفى القريع العام ببني مالك قام بالكثير من المبادرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع، بدءًا من طلاب المدارس قبل التعليق، واستمر في توعية المجتمع بكل الطرق الممكنة لتوصيل المعلومة للمتلقي بما يكفل إيصالها بالشكل الأمثل والصحيح.

وشكر مدير مستشفى القريع العام المتطوعين وقسم المشاركة المجتمعية بالمستشفى على الجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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"أبطال الصحة" والمتطوعون يوعون عابري الطريق السياحي ببني مالك بالوقاية من "كورونا"
سبق

نفَّذ مستشفى القريع العام ببني مالك في محافظة ميسان حملة ميدانية بمشاركة عدد من المتطوعين مع "الصحة" للكشف البصري على عابري الخط السياحي عبر نقطة الضبط الأمني بصيادة بني مالك.

"سبق" تابعت الحملة التي تخللتها حملة تعريفية على الأسواق والمحال التجارية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالتزام المنازل خلال ساعات السماح بالخروج، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

يُشار إلى أن مستشفى القريع العام ببني مالك قام بالكثير من المبادرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع، بدءًا من طلاب المدارس قبل التعليق، واستمر في توعية المجتمع بكل الطرق الممكنة لتوصيل المعلومة للمتلقي بما يكفل إيصالها بالشكل الأمثل والصحيح.

وشكر مدير مستشفى القريع العام المتطوعين وقسم المشاركة المجتمعية بالمستشفى على الجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:46 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:56 PM

"أبطال الصحة" والمتطوعون يوعون عابري الطريق السياحي ببني مالك بالوقاية من "كورونا"

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فهد العتيبي - الطائف
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نفَّذ مستشفى القريع العام ببني مالك في محافظة ميسان حملة ميدانية بمشاركة عدد من المتطوعين مع "الصحة" للكشف البصري على عابري الخط السياحي عبر نقطة الضبط الأمني بصيادة بني مالك.

"سبق" تابعت الحملة التي تخللتها حملة تعريفية على الأسواق والمحال التجارية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بالتزام المنازل خلال ساعات السماح بالخروج، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

يُشار إلى أن مستشفى القريع العام ببني مالك قام بالكثير من المبادرات التوعوية والتثقيفية للمجتمع، بدءًا من طلاب المدارس قبل التعليق، واستمر في توعية المجتمع بكل الطرق الممكنة لتوصيل المعلومة للمتلقي بما يكفل إيصالها بالشكل الأمثل والصحيح.

وشكر مدير مستشفى القريع العام المتطوعين وقسم المشاركة المجتمعية بالمستشفى على الجهود المبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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