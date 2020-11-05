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شاهد.. اتفاقية بين منظمة الإبل ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة لنشر الموروث إنسانياً وعالمياً

لبناء قاعدة بيانات وربط الأطفال بها وإقامة معرض عن مقتنيات الإبل

وقع الأمين العام للمنظمة الدولية للإبل ICO، الدكتور مبارك السويلم، ومدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، في مقر المكتبة الرئيس في الرياض، اليوم، اتفاقية مشتركة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتقديم عدد من المبادرات والمشروعات بما يخدم نشر موروث الإبل الثقافي حول العالم.

وتسعى هذه الاتفاقية -بتوجية ودعم من مؤسس ورئيس مجلس ادارة المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين- إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها دعم المشروعات والمبادرات الخاصة بنشر ثقافة الإبل عالميًا، وتنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية عن الإبل على مستوى العالم من أجل الاطلاع على هذا الموروث الكبير، وبناء خريطة مفاهيم دولية عن الإبل، وإقامة معرض متخصص عن مقتنيات الإبل، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالإبل، والاهتمام بثقافة الطفل وتنميتها، وربط الأطفال بموروث الإبل على مستوى العالم، وطباعة موسوعة الإبل عبر العصور ونشرها ورقياً وإلكترونياً، ودعم المبادرات المتعلقة بترجمة أعمال الإبل من اللغة العربية وإليها.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للإبل ICO تعد منظمة غير ربحية، مقرها الرئيس في العاصمة السعودية (الرياض)، تأسست في شهر مارس 2019م، وتضم حاليًا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي ممتد في العمق والتاريخ الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. اتفاقية بين منظمة الإبل ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة لنشر الموروث إنسانياً وعالمياً
سبق

وقع الأمين العام للمنظمة الدولية للإبل ICO، الدكتور مبارك السويلم، ومدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، في مقر المكتبة الرئيس في الرياض، اليوم، اتفاقية مشتركة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتقديم عدد من المبادرات والمشروعات بما يخدم نشر موروث الإبل الثقافي حول العالم.

وتسعى هذه الاتفاقية -بتوجية ودعم من مؤسس ورئيس مجلس ادارة المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين- إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها دعم المشروعات والمبادرات الخاصة بنشر ثقافة الإبل عالميًا، وتنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية عن الإبل على مستوى العالم من أجل الاطلاع على هذا الموروث الكبير، وبناء خريطة مفاهيم دولية عن الإبل، وإقامة معرض متخصص عن مقتنيات الإبل، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالإبل، والاهتمام بثقافة الطفل وتنميتها، وربط الأطفال بموروث الإبل على مستوى العالم، وطباعة موسوعة الإبل عبر العصور ونشرها ورقياً وإلكترونياً، ودعم المبادرات المتعلقة بترجمة أعمال الإبل من اللغة العربية وإليها.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للإبل ICO تعد منظمة غير ربحية، مقرها الرئيس في العاصمة السعودية (الرياض)، تأسست في شهر مارس 2019م، وتضم حاليًا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي ممتد في العمق والتاريخ الإنساني.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
04:22 PM

شاهد.. اتفاقية بين منظمة الإبل ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة لنشر الموروث إنسانياً وعالمياً

لبناء قاعدة بيانات وربط الأطفال بها وإقامة معرض عن مقتنيات الإبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الأمين العام للمنظمة الدولية للإبل ICO، الدكتور مبارك السويلم، ومدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، في مقر المكتبة الرئيس في الرياض، اليوم، اتفاقية مشتركة؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتقديم عدد من المبادرات والمشروعات بما يخدم نشر موروث الإبل الثقافي حول العالم.

وتسعى هذه الاتفاقية -بتوجية ودعم من مؤسس ورئيس مجلس ادارة المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين- إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها دعم المشروعات والمبادرات الخاصة بنشر ثقافة الإبل عالميًا، وتنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية عن الإبل على مستوى العالم من أجل الاطلاع على هذا الموروث الكبير، وبناء خريطة مفاهيم دولية عن الإبل، وإقامة معرض متخصص عن مقتنيات الإبل، ودعم البحوث والدراسات المتعلقة بالإبل، والاهتمام بثقافة الطفل وتنميتها، وربط الأطفال بموروث الإبل على مستوى العالم، وطباعة موسوعة الإبل عبر العصور ونشرها ورقياً وإلكترونياً، ودعم المبادرات المتعلقة بترجمة أعمال الإبل من اللغة العربية وإليها.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للإبل ICO تعد منظمة غير ربحية، مقرها الرئيس في العاصمة السعودية (الرياض)، تأسست في شهر مارس 2019م، وتضم حاليًا 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف المنظمة إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث ثقافي ممتد في العمق والتاريخ الإنساني.

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