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"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان

تبلغ سرعته الأفقية 7 كم والسرعة الدورانية حول عينه 121 كم في الساعة

لليوم الثاني تواصلت المتابعات حول إعصار شاهين وتأثيره على المملكة؛ حيث قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": "#شاهين يتطور فيتحول من عاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، والهدف أرض #عمان .

وتابع "المسند": "اتجاه الحركة غرب الشمال الغربي والسرعة الأفقية 7 كم في الساعة، السرعة الدورانية حول عين الإعصار 121 كم في الساعة".

وقال "المسند" صباح اليوم عبر حسابه في "تويتر": "تبعد عين إعصار #شاهين عن #مسقط حاليًّا "06:00 ص" نحو 400 كم، وعن الحدود #السعودية شرقي #الربع_الخالي نحو 700 كم، ودرجة الضغط الجوي في عين الإعصار تبلغ نحو 979 مليبارًا".

وفي تعليق على صورة نشرها، قال "المسند": "هكذا إعصار #شاهين يقوم بعملية تبريد لـ #بحر_العرب وبحر #عمان، عبر نظام معقد من دهاليز الرياح الصاعدة، والهابطة، والأفقية، والسحب والأمطار في جرم ميكنة عظيمة مهيبة، يبلغ عرضها نحو 300 كم "صنع الله الذي أتقن كل شيء".

وكان قد توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني، أن تؤثر الحالة مدارية شاهين -إن شاء الله- على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات، وتوقّع سيولًا قوية على أجزاء من عمان والإمارات واحتمال تشكل سحب عملاقة.

وتابع "الحصيني": "ثم تؤثر على أجزاء من قطر والمنطقة الشرقية، خاصة جنوبها وجنوب منطقة الرياض متوقع استمرار الأمطار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة".

وكانت قد حذّرت سلطنة عمان أمس من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أمس الجمعة، أنه من المحتمل تعمُّق العاصفة المدارية "شاهين"، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

كما نبهت إلى استمرار تحرُّك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة، كذلك أشارت إلى أنه من المحتمل عبور العاصفة المدارية مساء الأحد القادم، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية.

كما أوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجيًّا ابتداء من غد السبت إلى شديد الهيجان، مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج.

إلى ذلك ناشدت المواطنين والمقيمين بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية، كانت حذرت سابقًا من تمركز العاصفة شاهين شمال شرقي بحر العرب، لافتة إلى أنها تبعد حوالي 590 كلم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة "رأس الحد"، فيما تبعد السحب المصاحبة 410 كم عن رأس الحد.

وأوضحت في حينه أن سرعة الرياح بلغت 34-63 عقدة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة المدارية شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

وغالبًا ما تشهد السلطنة عند قدوم فصل الشتاء أمطارًا غزيرة وفيضانات في الأودية في عدد من مناطقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان
سبق

لليوم الثاني تواصلت المتابعات حول إعصار شاهين وتأثيره على المملكة؛ حيث قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": "#شاهين يتطور فيتحول من عاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، والهدف أرض #عمان .

وتابع "المسند": "اتجاه الحركة غرب الشمال الغربي والسرعة الأفقية 7 كم في الساعة، السرعة الدورانية حول عين الإعصار 121 كم في الساعة".

وقال "المسند" صباح اليوم عبر حسابه في "تويتر": "تبعد عين إعصار #شاهين عن #مسقط حاليًّا "06:00 ص" نحو 400 كم، وعن الحدود #السعودية شرقي #الربع_الخالي نحو 700 كم، ودرجة الضغط الجوي في عين الإعصار تبلغ نحو 979 مليبارًا".

وفي تعليق على صورة نشرها، قال "المسند": "هكذا إعصار #شاهين يقوم بعملية تبريد لـ #بحر_العرب وبحر #عمان، عبر نظام معقد من دهاليز الرياح الصاعدة، والهابطة، والأفقية، والسحب والأمطار في جرم ميكنة عظيمة مهيبة، يبلغ عرضها نحو 300 كم "صنع الله الذي أتقن كل شيء".

وكان قد توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني، أن تؤثر الحالة مدارية شاهين -إن شاء الله- على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات، وتوقّع سيولًا قوية على أجزاء من عمان والإمارات واحتمال تشكل سحب عملاقة.

وتابع "الحصيني": "ثم تؤثر على أجزاء من قطر والمنطقة الشرقية، خاصة جنوبها وجنوب منطقة الرياض متوقع استمرار الأمطار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة".

وكانت قد حذّرت سلطنة عمان أمس من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أمس الجمعة، أنه من المحتمل تعمُّق العاصفة المدارية "شاهين"، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

كما نبهت إلى استمرار تحرُّك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة، كذلك أشارت إلى أنه من المحتمل عبور العاصفة المدارية مساء الأحد القادم، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية.

كما أوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجيًّا ابتداء من غد السبت إلى شديد الهيجان، مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج.

إلى ذلك ناشدت المواطنين والمقيمين بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية، كانت حذرت سابقًا من تمركز العاصفة شاهين شمال شرقي بحر العرب، لافتة إلى أنها تبعد حوالي 590 كلم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة "رأس الحد"، فيما تبعد السحب المصاحبة 410 كم عن رأس الحد.

وأوضحت في حينه أن سرعة الرياح بلغت 34-63 عقدة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة المدارية شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

وغالبًا ما تشهد السلطنة عند قدوم فصل الشتاء أمطارًا غزيرة وفيضانات في الأودية في عدد من مناطقها.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
11:38 AM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
08:05 PM

"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان

تبلغ سرعته الأفقية 7 كم والسرعة الدورانية حول عينه 121 كم في الساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,050

لليوم الثاني تواصلت المتابعات حول إعصار شاهين وتأثيره على المملكة؛ حيث قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات": "#شاهين يتطور فيتحول من عاصفة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، والهدف أرض #عمان .

وتابع "المسند": "اتجاه الحركة غرب الشمال الغربي والسرعة الأفقية 7 كم في الساعة، السرعة الدورانية حول عين الإعصار 121 كم في الساعة".

وقال "المسند" صباح اليوم عبر حسابه في "تويتر": "تبعد عين إعصار #شاهين عن #مسقط حاليًّا "06:00 ص" نحو 400 كم، وعن الحدود #السعودية شرقي #الربع_الخالي نحو 700 كم، ودرجة الضغط الجوي في عين الإعصار تبلغ نحو 979 مليبارًا".

وفي تعليق على صورة نشرها، قال "المسند": "هكذا إعصار #شاهين يقوم بعملية تبريد لـ #بحر_العرب وبحر #عمان، عبر نظام معقد من دهاليز الرياح الصاعدة، والهابطة، والأفقية، والسحب والأمطار في جرم ميكنة عظيمة مهيبة، يبلغ عرضها نحو 300 كم "صنع الله الذي أتقن كل شيء".

وكان قد توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني، أن تؤثر الحالة مدارية شاهين -إن شاء الله- على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات، وتوقّع سيولًا قوية على أجزاء من عمان والإمارات واحتمال تشكل سحب عملاقة.

وتابع "الحصيني": "ثم تؤثر على أجزاء من قطر والمنطقة الشرقية، خاصة جنوبها وجنوب منطقة الرياض متوقع استمرار الأمطار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة".

وكانت قد حذّرت سلطنة عمان أمس من إعصار محتمل قد يضرب سواحل البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، أمس الجمعة، أنه من المحتمل تعمُّق العاصفة المدارية "شاهين"، وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

كما نبهت إلى استمرار تحرُّك العاصفة باتجاه سواحل السلطنة، كذلك أشارت إلى أنه من المحتمل عبور العاصفة المدارية مساء الأحد القادم، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى فيضانات شديدة في الأودية.

كما أوضحت أن من آثار تلك العاصفة تحول البحر تدريجيًّا ابتداء من غد السبت إلى شديد الهيجان، مع ارتفاع مستوى المياه والأمواج.

إلى ذلك ناشدت المواطنين والمقيمين بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

يذكر أن هيئة الطيران المدني ممثلة في الأرصاد العُمانية، كانت حذرت سابقًا من تمركز العاصفة شاهين شمال شرقي بحر العرب، لافتة إلى أنها تبعد حوالي 590 كلم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة "رأس الحد"، فيما تبعد السحب المصاحبة 410 كم عن رأس الحد.

وأوضحت في حينه أن سرعة الرياح بلغت 34-63 عقدة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتجه العاصفة المدارية شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

وغالبًا ما تشهد السلطنة عند قدوم فصل الشتاء أمطارًا غزيرة وفيضانات في الأودية في عدد من مناطقها.

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