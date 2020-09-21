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المراكز الأمريكية: "كورونا" ينتشر من خلال جزيئات محمولة جواً

لفتت إلى أن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر التفشي

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الاثنين)، من أن "كوفيد-19" يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا، قد تظل معلقة في الهواء، وتنتقل لمسافة تزيد عن ستة أقدام.

ونصحت المراكز في الإرشادات باستخدام أجهزة تنقية الهواء؛ للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض، وفقاً لـ "رويترز".

ولفتت إلى أن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر الانتشار.

وبينت الدراسات أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في الهواء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب الأدلة الناشئة على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.

فيروس كورونا الجديد

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المراكز الأمريكية: "كورونا" ينتشر من خلال جزيئات محمولة جواً
سبق

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الاثنين)، من أن "كوفيد-19" يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا، قد تظل معلقة في الهواء، وتنتقل لمسافة تزيد عن ستة أقدام.

ونصحت المراكز في الإرشادات باستخدام أجهزة تنقية الهواء؛ للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض، وفقاً لـ "رويترز".

ولفتت إلى أن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر الانتشار.

وبينت الدراسات أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في الهواء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب الأدلة الناشئة على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
07:27 PM

المراكز الأمريكية: "كورونا" ينتشر من خلال جزيئات محمولة جواً

لفتت إلى أن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر التفشي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الاثنين)، من أن "كوفيد-19" يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا، قد تظل معلقة في الهواء، وتنتقل لمسافة تزيد عن ستة أقدام.

ونصحت المراكز في الإرشادات باستخدام أجهزة تنقية الهواء؛ للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض، وفقاً لـ "رويترز".

ولفتت إلى أن الأماكن سيئة التهوية تزيد من خطر الانتشار.

وبينت الدراسات أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتشر من خلال الهباء الجوي في الهواء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تراقب الأدلة الناشئة على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.

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