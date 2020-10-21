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عالم روسي: هؤلاء لا يتأثرون باللقاح ضد الفيروس التاجي لهذا السبب

"ألشتاين": الأمر لا يتوقف على سنهم ووضعهم الصحي أو إدمان الكحول

يرى خبير الفيروسات الروسي والبروفسور في مركز "غاماليا" الروسي الدكتور أناتولي ألشتاين، أن هناك من لا يتأثرون باللقاح ضد الفيروس التاجي، كونهم عاجزين عن إنتاج أجسام مضادة لـ"كوفيد-19".

وأضاف ألشتاين، في حديث صحفي أدلى به في 21 أكتوبر لموقع ura.ru الروسي، نقلته "روسيا اليوم"، أن هذا الأمر لا يتوقف على سنهم ووضعهم الصحي أو إدمانهم على الكحول؛ بل يتوقف على خصوصيات الجسم.

وأوضح قائلًا: "الناس يختلفون من ناحية قدرتهم على إنتاج الأجسام المضادة، ويتوقف ذلك على خصوصيات أجسامهم التي لا يعلم أحد عنها شيئًا".

وشكك البروفيسور كذلك في أن المسنين الذين تجاوز عمرهم 70 عامًا يتميزون بقدرة ضعيفة على إنتاج الأجسام المضادة؛ شأنهم شأن من يدمنون المشروبات الكحولية أو يواجهون إجهادًا دائمًا.

يُذكر أن رئيس مركز "غاماليا" الروسي، ألكسندر غينسبورغ، كان قد أعلن في وقت سابق أن هؤلاء يمكن ألا يؤثر عليهم اللقاح لقدرتهم الضعيفة على إنتاج الأجسام المضادة.

أما رئيس معهد الأوبئة العلمي في بطرسبورغ، أريغ توتوليان، فأعلن أن ربع الذين تعافوا من "كوفيد-19" يفقدون القدرة على إنتاج الأجسام المضادة بعد مرور بضعة أشهر.

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عالم روسي: هؤلاء لا يتأثرون باللقاح ضد الفيروس التاجي لهذا السبب
سبق

يرى خبير الفيروسات الروسي والبروفسور في مركز "غاماليا" الروسي الدكتور أناتولي ألشتاين، أن هناك من لا يتأثرون باللقاح ضد الفيروس التاجي، كونهم عاجزين عن إنتاج أجسام مضادة لـ"كوفيد-19".

وأضاف ألشتاين، في حديث صحفي أدلى به في 21 أكتوبر لموقع ura.ru الروسي، نقلته "روسيا اليوم"، أن هذا الأمر لا يتوقف على سنهم ووضعهم الصحي أو إدمانهم على الكحول؛ بل يتوقف على خصوصيات الجسم.

وأوضح قائلًا: "الناس يختلفون من ناحية قدرتهم على إنتاج الأجسام المضادة، ويتوقف ذلك على خصوصيات أجسامهم التي لا يعلم أحد عنها شيئًا".

وشكك البروفيسور كذلك في أن المسنين الذين تجاوز عمرهم 70 عامًا يتميزون بقدرة ضعيفة على إنتاج الأجسام المضادة؛ شأنهم شأن من يدمنون المشروبات الكحولية أو يواجهون إجهادًا دائمًا.

يُذكر أن رئيس مركز "غاماليا" الروسي، ألكسندر غينسبورغ، كان قد أعلن في وقت سابق أن هؤلاء يمكن ألا يؤثر عليهم اللقاح لقدرتهم الضعيفة على إنتاج الأجسام المضادة.

أما رئيس معهد الأوبئة العلمي في بطرسبورغ، أريغ توتوليان، فأعلن أن ربع الذين تعافوا من "كوفيد-19" يفقدون القدرة على إنتاج الأجسام المضادة بعد مرور بضعة أشهر.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
12:21 PM

عالم روسي: هؤلاء لا يتأثرون باللقاح ضد الفيروس التاجي لهذا السبب

"ألشتاين": الأمر لا يتوقف على سنهم ووضعهم الصحي أو إدمان الكحول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرى خبير الفيروسات الروسي والبروفسور في مركز "غاماليا" الروسي الدكتور أناتولي ألشتاين، أن هناك من لا يتأثرون باللقاح ضد الفيروس التاجي، كونهم عاجزين عن إنتاج أجسام مضادة لـ"كوفيد-19".

وأضاف ألشتاين، في حديث صحفي أدلى به في 21 أكتوبر لموقع ura.ru الروسي، نقلته "روسيا اليوم"، أن هذا الأمر لا يتوقف على سنهم ووضعهم الصحي أو إدمانهم على الكحول؛ بل يتوقف على خصوصيات الجسم.

وأوضح قائلًا: "الناس يختلفون من ناحية قدرتهم على إنتاج الأجسام المضادة، ويتوقف ذلك على خصوصيات أجسامهم التي لا يعلم أحد عنها شيئًا".

وشكك البروفيسور كذلك في أن المسنين الذين تجاوز عمرهم 70 عامًا يتميزون بقدرة ضعيفة على إنتاج الأجسام المضادة؛ شأنهم شأن من يدمنون المشروبات الكحولية أو يواجهون إجهادًا دائمًا.

يُذكر أن رئيس مركز "غاماليا" الروسي، ألكسندر غينسبورغ، كان قد أعلن في وقت سابق أن هؤلاء يمكن ألا يؤثر عليهم اللقاح لقدرتهم الضعيفة على إنتاج الأجسام المضادة.

أما رئيس معهد الأوبئة العلمي في بطرسبورغ، أريغ توتوليان، فأعلن أن ربع الذين تعافوا من "كوفيد-19" يفقدون القدرة على إنتاج الأجسام المضادة بعد مرور بضعة أشهر.

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