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"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

اليابان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799

سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
01:36 PM

اليابان تسجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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سجلت وزارة الصحة اليابانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 17799 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع إلى 937 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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