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خبيرة تغذية روسية تحدد قائمة بالأطعمة المثالية لفقدان الوزن بسرعة

تحتوي على الكثير من أحماض الفوليك والأسكوربيك والبوتاسيوم والألياف

حددت ناتاليا بوغاتشيفا أخصائية التغذية في قسم الصحة بجامعة الطب الأولى بموسكو، المنتجات الغذائية المثالية للتنحيف وفقدان الوزن بسرعة.

ووفقًا لها، فمن بين أهم المواد الغذائية المفيدة في ذلك يمكن ذكر البصل والسبانخ والكرفس؛ لأنها تحتوي على الكثير من أحماض الفوليك والأسكوربيك والبوتاسيوم والألياف.

ولتحقيق عمليات امتصاص أفضل، نصحت الخبيرة بأن يتم رش هذه الخضروات بالزيت النباتي. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن أي نوع من أنواع الملفوف يعتبر مفيدًا جدًّا للذين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد: لأن الملفوف يحتوي على الفيتامينات والألياف الغذائية والكالسيوم والمغنيسيوم، ويساعد مخلل الملفوف في عمل الأمعاء.

وقالت بوغاتشيفا: "تقوم الألياف وأحماض الفاكهة، بتحفيز الهضم، وتساعد الكميات الملحوظة من المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم في الحفاظ على استقلاب الطاقة، ونقل النبضات العصبية عند المستوى المناسب".

وشددت المختصة على ضرورة تضمين النظام الغذائي للراغبين في فقدان الوزن الزائد، البنجر مع أوراقه، والخيار، بالإضافة إلى المواد المولدة للحرارة، أي الخضروات الحارة والتوابل، على سبيل المثال، الفجل والثوم والفلفل الحار والخردل، لأن لها تأثيرات مطهرة ومضادة للأكسدة على الجسم.

خبيرة تغذية روسية

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خبيرة تغذية روسية تحدد قائمة بالأطعمة المثالية لفقدان الوزن بسرعة
سبق

حددت ناتاليا بوغاتشيفا أخصائية التغذية في قسم الصحة بجامعة الطب الأولى بموسكو، المنتجات الغذائية المثالية للتنحيف وفقدان الوزن بسرعة.

ووفقًا لها، فمن بين أهم المواد الغذائية المفيدة في ذلك يمكن ذكر البصل والسبانخ والكرفس؛ لأنها تحتوي على الكثير من أحماض الفوليك والأسكوربيك والبوتاسيوم والألياف.

ولتحقيق عمليات امتصاص أفضل، نصحت الخبيرة بأن يتم رش هذه الخضروات بالزيت النباتي. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن أي نوع من أنواع الملفوف يعتبر مفيدًا جدًّا للذين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد: لأن الملفوف يحتوي على الفيتامينات والألياف الغذائية والكالسيوم والمغنيسيوم، ويساعد مخلل الملفوف في عمل الأمعاء.

وقالت بوغاتشيفا: "تقوم الألياف وأحماض الفاكهة، بتحفيز الهضم، وتساعد الكميات الملحوظة من المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم في الحفاظ على استقلاب الطاقة، ونقل النبضات العصبية عند المستوى المناسب".

وشددت المختصة على ضرورة تضمين النظام الغذائي للراغبين في فقدان الوزن الزائد، البنجر مع أوراقه، والخيار، بالإضافة إلى المواد المولدة للحرارة، أي الخضروات الحارة والتوابل، على سبيل المثال، الفجل والثوم والفلفل الحار والخردل، لأن لها تأثيرات مطهرة ومضادة للأكسدة على الجسم.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:26 AM

خبيرة تغذية روسية تحدد قائمة بالأطعمة المثالية لفقدان الوزن بسرعة

تحتوي على الكثير من أحماض الفوليك والأسكوربيك والبوتاسيوم والألياف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حددت ناتاليا بوغاتشيفا أخصائية التغذية في قسم الصحة بجامعة الطب الأولى بموسكو، المنتجات الغذائية المثالية للتنحيف وفقدان الوزن بسرعة.

ووفقًا لها، فمن بين أهم المواد الغذائية المفيدة في ذلك يمكن ذكر البصل والسبانخ والكرفس؛ لأنها تحتوي على الكثير من أحماض الفوليك والأسكوربيك والبوتاسيوم والألياف.

ولتحقيق عمليات امتصاص أفضل، نصحت الخبيرة بأن يتم رش هذه الخضروات بالزيت النباتي. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن أي نوع من أنواع الملفوف يعتبر مفيدًا جدًّا للذين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد: لأن الملفوف يحتوي على الفيتامينات والألياف الغذائية والكالسيوم والمغنيسيوم، ويساعد مخلل الملفوف في عمل الأمعاء.

وقالت بوغاتشيفا: "تقوم الألياف وأحماض الفاكهة، بتحفيز الهضم، وتساعد الكميات الملحوظة من المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم في الحفاظ على استقلاب الطاقة، ونقل النبضات العصبية عند المستوى المناسب".

وشددت المختصة على ضرورة تضمين النظام الغذائي للراغبين في فقدان الوزن الزائد، البنجر مع أوراقه، والخيار، بالإضافة إلى المواد المولدة للحرارة، أي الخضروات الحارة والتوابل، على سبيل المثال، الفجل والثوم والفلفل الحار والخردل، لأن لها تأثيرات مطهرة ومضادة للأكسدة على الجسم.

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