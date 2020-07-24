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البرلمان العربي يطالب بوقف الانتهاكات الحوثية بحق أعضاء النواب اليمني

موجهًا نداءه في بيان له اليوم للمنظمات والمجتمع الدولي

دان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، والاستيلاء على منازلهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وآخرها طلب الميليشيا من مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرتها رفع الحصانة عن 12 نائبًا جديدًا من مجلس النواب.

وأكد الدكتور السلمي في بيان له اليوم رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحفيين والسياسيين، وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع العوائق والعراقيل كافة في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍّ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

وشدَّد على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقًا صريحًا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

ووجّه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالبًا بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين، يمثلون الشعب اليمني، ولهم حصانة برلمانية. مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لهم.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرلمان العربي يطالب بوقف الانتهاكات الحوثية بحق أعضاء النواب اليمني
سبق

دان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، والاستيلاء على منازلهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وآخرها طلب الميليشيا من مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرتها رفع الحصانة عن 12 نائبًا جديدًا من مجلس النواب.

وأكد الدكتور السلمي في بيان له اليوم رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحفيين والسياسيين، وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع العوائق والعراقيل كافة في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍّ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

وشدَّد على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقًا صريحًا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

ووجّه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالبًا بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين، يمثلون الشعب اليمني، ولهم حصانة برلمانية. مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لهم.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
11:01 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
11:31 PM

البرلمان العربي يطالب بوقف الانتهاكات الحوثية بحق أعضاء النواب اليمني

موجهًا نداءه في بيان له اليوم للمنظمات والمجتمع الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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دان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأعمالها الإجرامية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، والاستيلاء على منازلهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وآخرها طلب الميليشيا من مجلس النواب غير الشرعي الخاضع لسيطرتها رفع الحصانة عن 12 نائبًا جديدًا من مجلس النواب.

وأكد الدكتور السلمي في بيان له اليوم رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحفيين والسياسيين، وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية، ووضع العوائق والعراقيل كافة في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني في تحدٍّ مرفوض ومدان للجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن.

وشدَّد على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقًا صريحًا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.

ووجّه رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطالبًا بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين، يمثلون الشعب اليمني، ولهم حصانة برلمانية. مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لهم.

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