النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الآسيوي" يسلِّط الضوء على الأخضر الشاب قبل مشاركته بالمونديال

سلَّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تقرير، نشره على موقعه على الشبكة العنكبوتية، الضوء على المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بقيادة المدرب خالد العطوي، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم في بولندا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات (فرنسا ومالي وبنما).

وقال الاتحاد الآسيوي في التقرير: "وصلت السعودية إلى بولندا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا 2019، وهي تتطلع إلى تحقيق إنجاز مميز، خاصة بعد فوزها بلقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا الأخيرة".

وتابع: "تألقت السعودية في دور المجموعات من مشوارها في بطولة آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا؛ إذ حققت ثلاثة انتصارات، ساعدتها على تأمين صدارة المجموعة الرابعة، ثم فازت على أستراليا 3-1 في دور الثمانية، وعلى اليابان 2-0 في قبل النهائي، قبل أن تتغلب 2-1 على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية؛ لتتمكن السعودية من خطف لقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا".

وأضافت: "تألق لاعب الوسط تركي العمار بشكل رائع خلال بطولة آسيا؛ إذ سجل أربعة أهداف، وحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة آسيا للشباب 2018. هذه العروض -بلا شك- جعلت العمار البالغ من العمر 19 عامًا جديرًا بالمشاهدة في بولندا، إلى جانب حارس المرمى عبدالرحمن الشمري، والمدافع المؤثر حسن التمبكتي، اللذين تألقا في إندونيسيا. وسيكون نايف الماس مرة أخرى حاملاً شارة القيادة في منتخب بلاده".

يُشار إلى أن المدرب خالد العطوي أعلن القائمة المشاركة بالمونديال، وهي مؤلفة من 21 لاعبًا، هم: نواف الغامدي، عبدالرحمن الشمري، محمد الدوسري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان تمبكتي، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني، تركي العمار، فراس الغامدي، حامد الغامدي، خالد الغنام، منصور البيشي، فرج الغشيان، إبراهيم محنشي، سالم السليم، عبدالمحسن القحطاني، يحيى النجعي وفراس البريكان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الآسيوي" يسلِّط الضوء على الأخضر الشاب قبل مشاركته بالمونديال
سبق

سلَّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تقرير، نشره على موقعه على الشبكة العنكبوتية، الضوء على المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بقيادة المدرب خالد العطوي، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم في بولندا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات (فرنسا ومالي وبنما).

وقال الاتحاد الآسيوي في التقرير: "وصلت السعودية إلى بولندا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا 2019، وهي تتطلع إلى تحقيق إنجاز مميز، خاصة بعد فوزها بلقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا الأخيرة".

وتابع: "تألقت السعودية في دور المجموعات من مشوارها في بطولة آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا؛ إذ حققت ثلاثة انتصارات، ساعدتها على تأمين صدارة المجموعة الرابعة، ثم فازت على أستراليا 3-1 في دور الثمانية، وعلى اليابان 2-0 في قبل النهائي، قبل أن تتغلب 2-1 على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية؛ لتتمكن السعودية من خطف لقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا".

وأضافت: "تألق لاعب الوسط تركي العمار بشكل رائع خلال بطولة آسيا؛ إذ سجل أربعة أهداف، وحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة آسيا للشباب 2018. هذه العروض -بلا شك- جعلت العمار البالغ من العمر 19 عامًا جديرًا بالمشاهدة في بولندا، إلى جانب حارس المرمى عبدالرحمن الشمري، والمدافع المؤثر حسن التمبكتي، اللذين تألقا في إندونيسيا. وسيكون نايف الماس مرة أخرى حاملاً شارة القيادة في منتخب بلاده".

يُشار إلى أن المدرب خالد العطوي أعلن القائمة المشاركة بالمونديال، وهي مؤلفة من 21 لاعبًا، هم: نواف الغامدي، عبدالرحمن الشمري، محمد الدوسري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان تمبكتي، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني، تركي العمار، فراس الغامدي، حامد الغامدي، خالد الغنام، منصور البيشي، فرج الغشيان، إبراهيم محنشي، سالم السليم، عبدالمحسن القحطاني، يحيى النجعي وفراس البريكان.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
01:53 AM

"الآسيوي" يسلِّط الضوء على الأخضر الشاب قبل مشاركته بالمونديال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,706

سلَّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تقرير، نشره على موقعه على الشبكة العنكبوتية، الضوء على المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بقيادة المدرب خالد العطوي، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم في بولندا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات (فرنسا ومالي وبنما).

وقال الاتحاد الآسيوي في التقرير: "وصلت السعودية إلى بولندا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا 2019، وهي تتطلع إلى تحقيق إنجاز مميز، خاصة بعد فوزها بلقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا الأخيرة".

وتابع: "تألقت السعودية في دور المجموعات من مشوارها في بطولة آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا؛ إذ حققت ثلاثة انتصارات، ساعدتها على تأمين صدارة المجموعة الرابعة، ثم فازت على أستراليا 3-1 في دور الثمانية، وعلى اليابان 2-0 في قبل النهائي، قبل أن تتغلب 2-1 على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية؛ لتتمكن السعودية من خطف لقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا".

وأضافت: "تألق لاعب الوسط تركي العمار بشكل رائع خلال بطولة آسيا؛ إذ سجل أربعة أهداف، وحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة آسيا للشباب 2018. هذه العروض -بلا شك- جعلت العمار البالغ من العمر 19 عامًا جديرًا بالمشاهدة في بولندا، إلى جانب حارس المرمى عبدالرحمن الشمري، والمدافع المؤثر حسن التمبكتي، اللذين تألقا في إندونيسيا. وسيكون نايف الماس مرة أخرى حاملاً شارة القيادة في منتخب بلاده".

يُشار إلى أن المدرب خالد العطوي أعلن القائمة المشاركة بالمونديال، وهي مؤلفة من 21 لاعبًا، هم: نواف الغامدي، عبدالرحمن الشمري، محمد الدوسري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان تمبكتي، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني، تركي العمار، فراس الغامدي، حامد الغامدي، خالد الغنام، منصور البيشي، فرج الغشيان، إبراهيم محنشي، سالم السليم، عبدالمحسن القحطاني، يحيى النجعي وفراس البريكان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,681
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,663
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,088
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,262

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة