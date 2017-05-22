"الآسيوي" يسلِّط الضوء على الأخضر الشاب قبل مشاركته بالمونديال

سلَّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تقرير، نشره على موقعه على الشبكة العنكبوتية، الضوء على المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بقيادة المدرب خالد العطوي، الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم في بولندا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات (فرنسا ومالي وبنما).

وقال الاتحاد الآسيوي في التقرير: "وصلت السعودية إلى بولندا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا 2019، وهي تتطلع إلى تحقيق إنجاز مميز، خاصة بعد فوزها بلقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا الأخيرة".

وتابع: "تألقت السعودية في دور المجموعات من مشوارها في بطولة آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا؛ إذ حققت ثلاثة انتصارات، ساعدتها على تأمين صدارة المجموعة الرابعة، ثم فازت على أستراليا 3-1 في دور الثمانية، وعلى اليابان 2-0 في قبل النهائي، قبل أن تتغلب 2-1 على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية؛ لتتمكن السعودية من خطف لقب بطولة آسيا تحت 19 عامًا".

وأضافت: "تألق لاعب الوسط تركي العمار بشكل رائع خلال بطولة آسيا؛ إذ سجل أربعة أهداف، وحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة آسيا للشباب 2018. هذه العروض -بلا شك- جعلت العمار البالغ من العمر 19 عامًا جديرًا بالمشاهدة في بولندا، إلى جانب حارس المرمى عبدالرحمن الشمري، والمدافع المؤثر حسن التمبكتي، اللذين تألقا في إندونيسيا. وسيكون نايف الماس مرة أخرى حاملاً شارة القيادة في منتخب بلاده".

يُشار إلى أن المدرب خالد العطوي أعلن القائمة المشاركة بالمونديال، وهي مؤلفة من 21 لاعبًا، هم: نواف الغامدي، عبدالرحمن الشمري، محمد الدوسري، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، نايف الماس، حسان تمبكتي، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني، تركي العمار، فراس الغامدي، حامد الغامدي، خالد الغنام، منصور البيشي، فرج الغشيان، إبراهيم محنشي، سالم السليم، عبدالمحسن القحطاني، يحيى النجعي وفراس البريكان.