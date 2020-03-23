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لعدم التزام المواطنين..تحذير من تفشي كورونا في مصر مثل الصين وإيطاليا

وسط مطالبات مجلس النواب بسرعة فرض حظر التجوال في البلاد

طالب وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، بضرورة فرض حظر التجوال في مصر بسبب عدم التزام المواطنين بالمكوث في المنزل لمواجهة أزمة فيروس كورونا بحسب وسائل إعلام مصرية.
وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "يجب على الشعب المصري أن يفهم أننا نواجه خطرًا حقيقيًا، وإلا سنصبح مثل الصين وإيطاليا
وناشد وهدان المستثمرين ورجال الأعمال وقف التجمعات الموجودة في المصانع الخاصة بهم، قائلاً: "مش هنموت لو مشتغلناش، لازم حظر تجوال عشان الشعب مش عاوز يفهم".


وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسًا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد، وفقًا لرويترز.

مصر حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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لعدم التزام المواطنين..تحذير من تفشي كورونا في مصر مثل الصين وإيطاليا
سبق

طالب وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، بضرورة فرض حظر التجوال في مصر بسبب عدم التزام المواطنين بالمكوث في المنزل لمواجهة أزمة فيروس كورونا بحسب وسائل إعلام مصرية.
وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "يجب على الشعب المصري أن يفهم أننا نواجه خطرًا حقيقيًا، وإلا سنصبح مثل الصين وإيطاليا
وناشد وهدان المستثمرين ورجال الأعمال وقف التجمعات الموجودة في المصانع الخاصة بهم، قائلاً: "مش هنموت لو مشتغلناش، لازم حظر تجوال عشان الشعب مش عاوز يفهم".


وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسًا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد، وفقًا لرويترز.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:19 PM

لعدم التزام المواطنين..تحذير من تفشي كورونا في مصر مثل الصين وإيطاليا

وسط مطالبات مجلس النواب بسرعة فرض حظر التجوال في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان، بضرورة فرض حظر التجوال في مصر بسبب عدم التزام المواطنين بالمكوث في المنزل لمواجهة أزمة فيروس كورونا بحسب وسائل إعلام مصرية.
وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "يجب على الشعب المصري أن يفهم أننا نواجه خطرًا حقيقيًا، وإلا سنصبح مثل الصين وإيطاليا
وناشد وهدان المستثمرين ورجال الأعمال وقف التجمعات الموجودة في المصانع الخاصة بهم، قائلاً: "مش هنموت لو مشتغلناش، لازم حظر تجوال عشان الشعب مش عاوز يفهم".


وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسًا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد، وفقًا لرويترز.

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