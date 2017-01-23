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"تقني" جازان تعقد ورشة عمل لرؤساء خدمة المجتمع

ناقشت خطط وبرامج ومبادرات العام الجديد

عقدت ورشة عمل رؤساء مراكز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بمنطقة جازان، يومي الأحد والاثنين الماضيين، بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان.

وافتتح جلسات العمل: مدير الإدارة العامة بالمنطقة المهندس فوزي بن أحمد رضوان، ورحب بالحضور وشكرهم على جهودهم المبذولة لإنجاح خطة أعمال المراكز للعام الماضي.

وناقشت الورشة ما أنجزته مراكز خدمة المجتمع، العام الماضي، وخطط المراكز والبرامج والمبادرات المجتمعية للعام الجديد لتحقيق الأهداف والتطلعات العامة لمركز الأعمال لخدمة المنطقة ومحافظاتها.

وفي ختام الورشة كرم المدير العام، رئيس مركز خدمة المجتمع بالمنطقة، ورؤساء فروع الوحدات التدريبية والمنتهية تكاليفهم.

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"تقني" جازان تعقد ورشة عمل لرؤساء خدمة المجتمع
سبق

عقدت ورشة عمل رؤساء مراكز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بمنطقة جازان، يومي الأحد والاثنين الماضيين، بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان.

وافتتح جلسات العمل: مدير الإدارة العامة بالمنطقة المهندس فوزي بن أحمد رضوان، ورحب بالحضور وشكرهم على جهودهم المبذولة لإنجاح خطة أعمال المراكز للعام الماضي.

وناقشت الورشة ما أنجزته مراكز خدمة المجتمع، العام الماضي، وخطط المراكز والبرامج والمبادرات المجتمعية للعام الجديد لتحقيق الأهداف والتطلعات العامة لمركز الأعمال لخدمة المنطقة ومحافظاتها.

وفي ختام الورشة كرم المدير العام، رئيس مركز خدمة المجتمع بالمنطقة، ورؤساء فروع الوحدات التدريبية والمنتهية تكاليفهم.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
06:00 PM

"تقني" جازان تعقد ورشة عمل لرؤساء خدمة المجتمع

ناقشت خطط وبرامج ومبادرات العام الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقدت ورشة عمل رؤساء مراكز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بمنطقة جازان، يومي الأحد والاثنين الماضيين، بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بجازان.

وافتتح جلسات العمل: مدير الإدارة العامة بالمنطقة المهندس فوزي بن أحمد رضوان، ورحب بالحضور وشكرهم على جهودهم المبذولة لإنجاح خطة أعمال المراكز للعام الماضي.

وناقشت الورشة ما أنجزته مراكز خدمة المجتمع، العام الماضي، وخطط المراكز والبرامج والمبادرات المجتمعية للعام الجديد لتحقيق الأهداف والتطلعات العامة لمركز الأعمال لخدمة المنطقة ومحافظاتها.

وفي ختام الورشة كرم المدير العام، رئيس مركز خدمة المجتمع بالمنطقة، ورؤساء فروع الوحدات التدريبية والمنتهية تكاليفهم.

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