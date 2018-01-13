شاهد.. برنامج تثقيفي لأُسر ذوي شهداء الواجب ينقلهم إلى ميناء جدة الإسلامي

نظَّمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لأُسر ذوي الشهداء لميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس الذي تقيمه الوزارة.
واطلعت أُسر شهداء الواجب على سير العمل في الميناء، والتقت الموظفين، واستمعت إلى شرح عن آلية العمل بالميناء.
نظَّمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لأُسر ذوي الشهداء لميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس الذي تقيمه الوزارة.
واطلعت أُسر شهداء الواجب على سير العمل في الميناء، والتقت الموظفين، واستمعت إلى شرح عن آلية العمل بالميناء.أبناء شهداء الواجب أسر ذوي شهداء الواجب ميناء جدة الإسلامي وزارة الداخلية
نظَّمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لأُسر ذوي الشهداء لميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس الذي تقيمه الوزارة.
واطلعت أُسر شهداء الواجب على سير العمل في الميناء، والتقت الموظفين، واستمعت إلى شرح عن آلية العمل بالميناء.
نظَّمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لأُسر ذوي الشهداء لميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس الذي تقيمه الوزارة.
واطلعت أُسر شهداء الواجب على سير العمل في الميناء، والتقت الموظفين، واستمعت إلى شرح عن آلية العمل بالميناء.