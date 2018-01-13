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شاهد.. برنامج تثقيفي لأُسر ذوي شهداء الواجب ينقلهم إلى ميناء جدة الإسلامي

نظَّمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لأُسر ذوي الشهداء لميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس الذي تقيمه الوزارة.

واطلعت أُسر شهداء الواجب على سير العمل في الميناء، والتقت الموظفين، واستمعت إلى شرح عن آلية العمل بالميناء.

أبناء شهداء الواجب أسر ذوي شهداء الواجب ميناء جدة الإسلامي وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. برنامج تثقيفي لأُسر ذوي شهداء الواجب ينقلهم إلى ميناء جدة الإسلامي
سبق

نظَّمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لأُسر ذوي الشهداء لميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس الذي تقيمه الوزارة.

واطلعت أُسر شهداء الواجب على سير العمل في الميناء، والتقت الموظفين، واستمعت إلى شرح عن آلية العمل بالميناء.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
11:25 PM

شاهد.. برنامج تثقيفي لأُسر ذوي شهداء الواجب ينقلهم إلى ميناء جدة الإسلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,086

نظَّمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لأُسر ذوي الشهداء لميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس الذي تقيمه الوزارة.

واطلعت أُسر شهداء الواجب على سير العمل في الميناء، والتقت الموظفين، واستمعت إلى شرح عن آلية العمل بالميناء.

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