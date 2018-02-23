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الشيخ محمد ال ابراهيم الى رحمة الله

نعت اسرة آل إبراهيم وكافة قبيلة الفضول فقيدها الغالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم رحمه الله والذي وافته المنية مساء اليوم في الرياض.

وتقرر الصلاة عليه بمشئة غداً السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بالرياض .

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الشيخ محمد ال ابراهيم الى رحمة الله
سبق

نعت اسرة آل إبراهيم وكافة قبيلة الفضول فقيدها الغالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم رحمه الله والذي وافته المنية مساء اليوم في الرياض.

وتقرر الصلاة عليه بمشئة غداً السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بالرياض .

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
07:32 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:53 AM

الشيخ محمد ال ابراهيم الى رحمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,469

نعت اسرة آل إبراهيم وكافة قبيلة الفضول فقيدها الغالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم رحمه الله والذي وافته المنية مساء اليوم في الرياض.

وتقرر الصلاة عليه بمشئة غداً السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بالرياض .

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