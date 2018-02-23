الشيخ محمد ال ابراهيم الى رحمة الله

نعت اسرة آل إبراهيم وكافة قبيلة الفضول فقيدها الغالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم رحمه الله والذي وافته المنية مساء اليوم في الرياض.
وتقرر الصلاة عليه بمشئة غداً السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بالرياض .
نعت اسرة آل إبراهيم وكافة قبيلة الفضول فقيدها الغالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم رحمه الله والذي وافته المنية مساء اليوم في الرياض.
وتقرر الصلاة عليه بمشئة غداً السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بالرياض .
نعت اسرة آل إبراهيم وكافة قبيلة الفضول فقيدها الغالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم رحمه الله والذي وافته المنية مساء اليوم في الرياض.
وتقرر الصلاة عليه بمشئة غداً السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بالرياض .
نعت اسرة آل إبراهيم وكافة قبيلة الفضول فقيدها الغالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل إبراهيم رحمه الله والذي وافته المنية مساء اليوم في الرياض.
وتقرر الصلاة عليه بمشئة غداً السبت بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد بالرياض .