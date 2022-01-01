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أمانة جدة تلزم المنشآت بتثبيت رمز الاستجابة السريع

في إطار تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة للسكان

أكدت أمانة جدة أنه ابتداءً من اليوم الموافق للأول من يناير 2022، سيجري رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتثبيت ملصق "رمز الاستجابة السريع "QR code" "رأيك يفرق" على واجهاتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريع "QR CODE" يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم المراقبين، والمنشآت التجارية، والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت.

ومن شأن هذه الخدمة أن تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، بالإضافة إلى أنها تسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

يُذكر أنه بالإمكان الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط التالي:

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تلزم المنشآت بتثبيت رمز الاستجابة السريع
سبق

أكدت أمانة جدة أنه ابتداءً من اليوم الموافق للأول من يناير 2022، سيجري رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتثبيت ملصق "رمز الاستجابة السريع "QR code" "رأيك يفرق" على واجهاتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريع "QR CODE" يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم المراقبين، والمنشآت التجارية، والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت.

ومن شأن هذه الخدمة أن تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، بالإضافة إلى أنها تسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

يُذكر أنه بالإمكان الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط التالي:

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:27 PM

أمانة جدة تلزم المنشآت بتثبيت رمز الاستجابة السريع

في إطار تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة للسكان

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكدت أمانة جدة أنه ابتداءً من اليوم الموافق للأول من يناير 2022، سيجري رصد المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتثبيت ملصق "رمز الاستجابة السريع "QR code" "رأيك يفرق" على واجهاتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريع "QR CODE" يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين ثلاثة شرائح وهم المراقبين، والمنشآت التجارية، والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت.

ومن شأن هذه الخدمة أن تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، بالإضافة إلى أنها تسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وإيضاح طرق التواصل.

يُذكر أنه بالإمكان الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها، وطباعة الملصق من خلال منصة بلدي على الرابط التالي:

https://balady.gov.sa/Services/Terms/?id=280

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,081
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,119
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

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