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"البلديات" و"المدني" تصدران رخصة فورية موحدة للمنشآت التجارية

تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إنجاز العديد من إجراءات التراخيص

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية إلكترونياً لجميع الأمانات على مستوى المملكة، وربط بوابة "سلامة" الخاصة بالدفاع المدني مع بوابة "بلدي" لتبادل البيانات مباشرة، وإصدار فاتورة موحدة للمستفيدين تشمل أجور خدمة سلامة الإلكترونية، لتسهيل وصول الشركاء للخدمات إلكترونياً، وذلك في إطار عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات البلدية وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إصدار الرّخصة التجارية، وإنجاز العديد من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، سواء المتعلّقة بالتعديل على الرخص أو إلغائها، أو تجديد ونقل ملكية أي ترخيص تجاري، ونحو ذلك من خدمات رقمية.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميّزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء، حيث تم تقليص الخدمات، وهي (إصدار ترخيص تجاري، إلغاء ترخيص تجاري، نقل مِلكية ترخيص تجاري، تجديد ترخيص تجاري، تعديل رخصة).

وتنضوي تحت منصة "بلدي"، قائمة الخدمات المقدمة من البلديات وتمكين المستفيدين من إنهاء متطلّباتهم عبر خدمة التفويض الإلكتروني، والاستفادة من التطبيقات الحديثة بتفعيلها، حيث أتاحت للمستفيدين خدمة تحديد الموقع عبر خرائط جوجل، وأصبحت الرقابة لاحقة.

كما جرى تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية على مستوى القطاع البلدي، وأصبحت الرخصة إلكترونية بقارئ (QR Code) وبدون ختم أو تواقيع أو الحاجة إلى طباعتها، وتجديد الرخص بشكل فوري دون الحاجة إلى إعادة تقديم أي مستندات، حيث يتم حالياً بالتعاون مع الدفاع المدني إصدار 80% من الأنشطة البلدية فورياً، أي (429 نشاط أيزك).

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة "بلدي" للاطلاع على خدمات تراخيص الأنشطة التجارية https://balady.gov.sa.

وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية إلكترونياً

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلديات" و"المدني" تصدران رخصة فورية موحدة للمنشآت التجارية
سبق

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية إلكترونياً لجميع الأمانات على مستوى المملكة، وربط بوابة "سلامة" الخاصة بالدفاع المدني مع بوابة "بلدي" لتبادل البيانات مباشرة، وإصدار فاتورة موحدة للمستفيدين تشمل أجور خدمة سلامة الإلكترونية، لتسهيل وصول الشركاء للخدمات إلكترونياً، وذلك في إطار عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات البلدية وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إصدار الرّخصة التجارية، وإنجاز العديد من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، سواء المتعلّقة بالتعديل على الرخص أو إلغائها، أو تجديد ونقل ملكية أي ترخيص تجاري، ونحو ذلك من خدمات رقمية.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميّزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء، حيث تم تقليص الخدمات، وهي (إصدار ترخيص تجاري، إلغاء ترخيص تجاري، نقل مِلكية ترخيص تجاري، تجديد ترخيص تجاري، تعديل رخصة).

وتنضوي تحت منصة "بلدي"، قائمة الخدمات المقدمة من البلديات وتمكين المستفيدين من إنهاء متطلّباتهم عبر خدمة التفويض الإلكتروني، والاستفادة من التطبيقات الحديثة بتفعيلها، حيث أتاحت للمستفيدين خدمة تحديد الموقع عبر خرائط جوجل، وأصبحت الرقابة لاحقة.

كما جرى تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية على مستوى القطاع البلدي، وأصبحت الرخصة إلكترونية بقارئ (QR Code) وبدون ختم أو تواقيع أو الحاجة إلى طباعتها، وتجديد الرخص بشكل فوري دون الحاجة إلى إعادة تقديم أي مستندات، حيث يتم حالياً بالتعاون مع الدفاع المدني إصدار 80% من الأنشطة البلدية فورياً، أي (429 نشاط أيزك).

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة "بلدي" للاطلاع على خدمات تراخيص الأنشطة التجارية https://balady.gov.sa.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:19 PM

"البلديات" و"المدني" تصدران رخصة فورية موحدة للمنشآت التجارية

تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إنجاز العديد من إجراءات التراخيص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، خدمة إصدار التراخيص التجارية البلدية إلكترونياً لجميع الأمانات على مستوى المملكة، وربط بوابة "سلامة" الخاصة بالدفاع المدني مع بوابة "بلدي" لتبادل البيانات مباشرة، وإصدار فاتورة موحدة للمستفيدين تشمل أجور خدمة سلامة الإلكترونية، لتسهيل وصول الشركاء للخدمات إلكترونياً، وذلك في إطار عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات البلدية وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إصدار الرّخصة التجارية، وإنجاز العديد من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، سواء المتعلّقة بالتعديل على الرخص أو إلغائها، أو تجديد ونقل ملكية أي ترخيص تجاري، ونحو ذلك من خدمات رقمية.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها وبرامجها لتحسين تجربة المستفيد، من خلال توفير المميّزات التي تسهم في تسهيل الأعمال التجارية للشركاء، حيث تم تقليص الخدمات، وهي (إصدار ترخيص تجاري، إلغاء ترخيص تجاري، نقل مِلكية ترخيص تجاري، تجديد ترخيص تجاري، تعديل رخصة).

وتنضوي تحت منصة "بلدي"، قائمة الخدمات المقدمة من البلديات وتمكين المستفيدين من إنهاء متطلّباتهم عبر خدمة التفويض الإلكتروني، والاستفادة من التطبيقات الحديثة بتفعيلها، حيث أتاحت للمستفيدين خدمة تحديد الموقع عبر خرائط جوجل، وأصبحت الرقابة لاحقة.

كما جرى تحديث الاشتراطات البلدية الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية على مستوى القطاع البلدي، وأصبحت الرخصة إلكترونية بقارئ (QR Code) وبدون ختم أو تواقيع أو الحاجة إلى طباعتها، وتجديد الرخص بشكل فوري دون الحاجة إلى إعادة تقديم أي مستندات، حيث يتم حالياً بالتعاون مع الدفاع المدني إصدار 80% من الأنشطة البلدية فورياً، أي (429 نشاط أيزك).

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة بوابة "بلدي" للاطلاع على خدمات تراخيص الأنشطة التجارية https://balady.gov.sa.

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